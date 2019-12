പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടയാൾ യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊന്നു

ഹൈദരാബാദ്∙ തെലങ്കാനയിൽ നേരത്തെ രണ്ട് കൊലപാതക കേസിൽ അറസ്റ്റിലാകുകയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്ത പ്രതി 29 കാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊന്നു. ജയിലിൽ വച്ച് യുവതിയുടെ ഭർത്താവുമായി പരിചയത്തിലായ പ്രതി ഭർത്താവിന്റെ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് യുവതിയുമായി അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു.

ഡിസംബർ 5 മുതൽ മേദക് ജില്ലയിൽ നിന്ന് കാണാതായ 29കാരിയുടെ മൃതദേഹം സംഭവം നടന്ന ഒരാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം രമയാംപേട്ടിലെ വിജനപ്രദേശത്ത്നിന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു. അടുത്തിടെ മറ്റൊരു കേസിൽ പിടിയിലായ പ്രതി അരുൺ കുമാർ (30) പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടയാളാണെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



താൻ ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച പണവും സ്വർണവും കാണിച്ചുതരാമെന്നു പറഞ്ഞ് യുവതിയെ രമയാംപേട്ടിലെ വിജനപ്രദേശത്ത് എത്തിച്ച ശേഷം ബലാത്സംഗത്തിനു ഇരയാക്കുകയായിരുന്നു. യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു കടന്നു. സംഭവദിവസം യുവതിയുടെ സ്കൂട്ടറിലാണ് ഇരുവരും രമയാംപേട്ടിൽ എത്തിയതെന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. യുവതിയുടെ താമസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് 90 കിലോമീറ്റർ അകലെനിന്നാണ് പൊലീസ് മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്.



കൊലപാതകത്തിനു ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം യുവതിയുടെ സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിക്കവേ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടയിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്. പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കോളുകളും സന്ദേശങ്ങളും യുവതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന തെളിവുകളായി. ക്രിമിനൽ റെക്കോർഡുള്ള അരുൺ കുമാർ നേരത്തെ രണ്ട് പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പിടിയിലായിരുന്നു.

പണത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു കൊലപാതകം. ഒാട്ടോഡ്രൈവറെ ആക്രമിച്ച് ഓട്ടോ തട്ടിയെടുത്ത കേസിലും ഇയാൾ പിടിയിലായിരുന്നു. ഈ കേസുകളിലൊന്നിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരവേയാണ് ഇയാൾ രക്ഷപ്പെടുന്നതും യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതും

English Summary: Telangana Man Who Escaped From Jail Rapes and Murders 29-year-old Woman