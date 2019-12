എൻഡിഎയിൽ നിന്നു പുറത്തു പോയി, യുപിഎയിൽ ചേർന്നിട്ടില്ല: ശിവസേന

മുംബൈ ∙ തങ്ങൾ യുപിഎയുടെയും എൻഡിഎയുടെയും ഭാഗമല്ലെന്നു ശിവസേന. എൻഡിഎയിൽ നിന്നു പുറത്തു പോയെങ്കിലും യുപിഎയിൽ ചേർന്നിട്ടില്ലെന്നും പാർലമെന്റിൽ സ്വതന്ത്ര നിലപാട് ശിവസേന തുടരുമെന്നും മുതിർന്ന നേതാവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ സഞ്ജയ് റാവുത്ത് വ്യക്തമാക്കി.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഷ്ട്രപതിയെ പ്രതിപക്ഷസംഘം സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ വിട്ടുനിന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ശിവസേനയുടെ പ്രതികരണം. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോൺഗ്രസും എൻസിപിയുമായി കൈകോർത്ത് മഹാ വികാസ് അഘാഡിക്കും സർക്കാരിനും രൂപം നൽകിരിക്കുന്ന ശിവസേനയാണ് ഡൽഹിയിൽ ‘സ്വതന്ത്ര നിലപാട്’ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.



മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യം തുടരുമ്പോഴും ശിവസേനയുടെ വ്യക്തിത്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുമെന്നതാണ് റാവുത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെ ലോക്സഭയിൽ അനുകൂലിക്കുകയും രാജ്യസഭയിൽ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്നു വിട്ടുനിന്നതിലൂടെ വിയോജിപ്പ് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തതിനു സമാനമായി രണ്ടു വള്ളത്തിലും കാലുവച്ചുള്ള യാത്ര തന്നെയാവും ശിവസേന തുടരുക.



സവർക്കർക്കെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമർശത്തെ രൂക്ഷമായി ശിവസേന വിമർശിച്ചെങ്കിലും വിഷയം ഏറ്റുപിടിച്ചില്ല. തങ്ങളുടെ മുഖം രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ഇത്തരത്തിൽ നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സഖ്യകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കാതെയുമായിരിക്കും മുന്നോട്ടു നീങ്ങുക.



English Summary : Not part of NDA or UPA , says Shiv sena