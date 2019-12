ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ യാത്ര: പൊലീസുകാരെ രക്ഷിക്കാൻ ആസൂത്രിത നീക്കമെന്ന് ആക്ഷേപം

കൊച്ചി∙ ജനറൽ ടിക്കറ്റുമായി ജനശതാബ്ദിയിൽ യാത്ര ചെയ്തതു ചോദ്യം ചെയ്തതിനു ടിടിഇയെ പൊലീസുകാർ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ പൊലീസുകാരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമം. നോർത്തിൽ എത്തിച്ച പൊലീസുകാരെ സൗത്തിലുള്ള ഗവ.റെയിൽവേ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ചെങ്കിലും കാര്യമായ നടപടിയൊന്നുമില്ലാതെ വിട്ടയച്ചു. പ്രതികളുമായി കോടതിയിൽ ഹാജരാകേണ്ടതിനാൽ ഇവരെ കസ്റ്റഡയിലെടുത്തില്ലെന്നാണു വിശദീകരണം. പകരം പൊലീസുകാരുടെ പരാതിയിൽ ടിടിഇയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

സംഭവം നടന്നതു ട്രെയിൻ ചാലക്കുടി സ്റ്റേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോളാണെന്നും അതിനാൽ കേസ് തൃശൂർ ഗവ.റെയിൽവേ പൊലീസിനു (ജിആർപി) കൈമാറിയെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഫലത്തിൽ പൊലീസുകാരെ രക്ഷിക്കാനുളള ആസൂത്രിത നീക്കമാണു നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണു ആക്ഷേപം. തൃശൂർ എആർ ക്യാംപിലെ സിവിൽ പൊലീസ് ഒാഫിസർമാരായ നൈജനും സി.ജെ.റിന്റോയും ചേർന്നാണ് ടിടിഇയെ മർദിച്ചത്.

പ്രതികളായ സുധീർ, അനിൽകുമാർ എന്നിവരെ എറണാകുളത്തെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനായാണ് ഇവർ തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂർ ജനശതാബ്ദിയിൽ കയറിയത്. പൊലീസുകാരുടെ പക്കൽ ജനറൽ ടിക്കറ്റാണുണ്ടായിരുന്നത്. ജനശതാബ്ദിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ റിസർവേഷൻ വേണമെന്നതിനാൽ പിഴ ഈടാക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോഴാണു ടിടിഇയെ ഇവർ ആക്രമിച്ചത്.

എന്നാൽ പൊലീസുകാരുടെ ഡ്യൂട്ടി തടസപ്പെടുത്തിയെന്നു കാണിച്ചാണു ടിടിഇയ്ക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടിടിഇയുടെ പരാതിയിൽ പൊലീസിനെതിരേയും കേസുണ്ട്. മർദനമേറ്റ ടിടിഇയെ യാത്രക്കാരാണു രക്ഷിച്ചതെന്നു മൊബൈൽ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യക്തമാണ്. മതിയായ രേഖകളില്ലാതെയാണു പൊലീസുകാർ യാത്ര ചെയ്യാനെത്തിയതെന്നും പറയുന്നു.

