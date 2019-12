പാലക്കാട് ∙ ലൈംഗിക പീഡന പരാതികളിലെ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീംകേ‍ാടതി കത്തയച്ചതിനു പിന്നാലെ പേ‍ാക്സേ‍ാ കേസുകളുടെ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കാൻ സംസ്ഥാന പെ‍ാലീസ് നടപടി ആരംഭിച്ചു. നിയമം കൃത്യവും വ്യക്തവുമായി നടപ്പാക്കി ഇരയ്ക്ക് സമയബന്ധിതമായി നീതി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികളെക്കുറിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും കേ‍ാടതികൾക്കുമാണ് സുപ്രീം കേ‍ാടതി കത്തയച്ചത്.

ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് പേ‍ാക്സേ‍ാ കേസുകളിൽ അന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കാനും അനുബന്ധ നടപടികൾക്കും വനിതാ പെ‍ാലീസ് ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകാൻ സംസ്ഥാന പെ‍ാലീസിന്റെ തീരുമാനം. കേസുകളുടെയും വിചാരണയുടെയും മേൽനേ‍ാട്ടത്തിനു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥരെ നിയമിക്കും. കേസെടുത്തതു മുതൽ വിചാരണ അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ഇരകൾക്ക് സഹായിയെ നിയമിക്കണമെന്ന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇപ്പേ‍ാഴും സർക്കാരിന് കഴിയുന്നില്ല.

കേസ് റിപ്പേ‍ാർട്ടു ചെയ്തതു മുതൽ പ്രതികളെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും താമസിയാതെ നിലവിൽവരും. ഇത്തരക്കാരുടെ പട്ടിക തയാറാക്കുന്നതും പരിഗണനയിലാണ്. കേസ് വിചാരണക്കു കേ‍ാടതിയിൽ എത്തുന്ന ഇരയെ സ്വാധീനിക്കാൻ പ്രതിക്ക് സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്ന വിധത്തിലാണു നിലവിലെ സംവിധാനമെന്ന് പരാതിയുണ്ട്. സഹായി ഇല്ലാത്തതിനാൽ കേ‍ാടതി പരിസരത്തുവച്ചും ഇരയെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മെ‍ാഴിമാറ്റിച്ച സംഭവങ്ങളും റിപ്പേ‍ാർട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇരയേ‍ാടുള്ള പെ‍ാലീസിന്റെ സമീപനത്തെക്കുറിച്ചും പരാതി വ്യാപകമാണ്.

ദുർബല വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികൾക്കെതിരെയുളള ലൈംഗികാതിക്രമവും മറ്റു ഉപദ്രവങ്ങളും തടയാൻ കവചം എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക പദ്ധതിക്കു രൂപം നൽകാനും ഡിജിപി ലേ‍ാക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉന്നതതലയേ‌ാഗം തീരുമാനിച്ചു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണു സംസ്ഥാനം മെ‍ാത്തം വ്യാപിക്കുന്നത്.

ജില്ലാ പെ‍ാലീസ് മേധാവികൾക്കാണ് ഇതിന്റെ ചുമതല. ദുർബലവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തി കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും കൗൺസിലിങ് നൽകും. ഇത്തരം കുടുംബങ്ങൾക്കു മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാനും വിശ്വാസം സ്ഥാപിക്കാനും ബീറ്റ് ‍ഒ‍ാഫിസർമാർ മുൻകൈ എടുക്കണം. പ്രത്യേക കാരണമില്ലാതെ സ്കൂൾ പഠനം നിർത്തുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താൻ സുരക്ഷാസമിതികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇത്തരം കുട്ടികളുമായി പുറത്തു ചങ്ങാത്തം സ്ഥാപിക്കുന്നവരെയും നിരീക്ഷിക്കും.

