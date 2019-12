ശരീരം മുറിച്ച് പുഴയില്‍ ഒഴുക്കാൻ പദ്ധതി, രക്തം ഒഴുകിപ്പരന്നു; പാളിയത് ഇങ്ങനെ

കൊച്ചി∙ വിദ്യയെ കൊന്ന ശേഷം ശരീരഭാഗം പലതായി മുറിച്ച് പുഴയില്‍ ഒഴുക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതിയെന്നു പ്രതികള്‍ സമ്മതിച്ചു. ഇതിനായി വിദ്യയുടെ കാല്‍ മുറിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതായും മൊഴി. ഈ ആശയം പ്രേംകുമാറിനു പറഞ്ഞുകൊടുത്ത തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ സുഹൃത്തിനെ പ്രതിയാക്കാനും അന്വേഷണസംഘം തീരുമാനിച്ചു.



കൊല്ലാനെന്ന തീരുമാനിത്തിലുറച്ചാണു പ്രേംകുമാര്‍ വിദ്യയെ കൊച്ചിയില്‍നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം പേയാടുള്ള വില്ലയിലെത്തിച്ചത്. മുന്‍കൂട്ടി തയാറാക്കിയ പദ്ധതി പ്രകാരം വിദ്യയ്ക്ക് അമിതമായി മദ്യം നല്‍കി. ബോധമില്ലെന്ന അവസ്ഥയെത്തിയതോടെ കഴുത്തില്‍ കയറിട്ട് കുരുക്കി കൊലപ്പെടുത്തി. ആ വില്ലയിലെ മുകളിലത്തെ മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന സുനിത എത്തി മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതിന് ശേഷം മൃതദേഹം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും എന്നതിനും ഇരുവര്‍ക്കും കൃത്യമായ പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു.



വീട്ടിലിട്ട് ശരീരം പലഭാഗങ്ങളായി അറുത്ത് മുറിക്കണം. അതിന് ശേഷം ചെറിയ ചാക്കുകളിലാക്കി ഒഴുക്കുള്ള പുഴയില്‍ എറിയണം. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ശരീരം മുറിക്കാനുള്ള സര്‍ജിക്കല്‍ ബ്ലേഡ് നഴ്സ് കൂടിയായ സുനിത കൈവശം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. അതുപയോഗിച്ച് വിദ്യയുടെ കാല്‍ മുറിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ രക്തം അമിതമായി ഒഴുകിയതോടെ ഇരുവരും ഭയപ്പെട്ടു. വീട്ടില്‍ രക്തം ഒഴുകിപ്പരന്നാല്‍ എല്ലാവരും അറിയുമെന്ന ഭയത്താല്‍ മൃതദേഹം കാറില്‍ കയറ്റി. പോകും വഴി കഷ്ണങ്ങളാക്കാമെന്നു കരുതിയെങ്കിലും അതും നടന്നില്ല. ഒടുവില്‍ തിരുനെല്‍വേലി. വള്ളിയൂര്‍ ദേശീയപാതയുടെ അരുകിലെ കുറ്റിക്കാട്ടില്‍ മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപെടേണ്ടിവന്നു.



ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ പലതായി മുറിച്ച് പുഴയില്‍ തള്ളണമെന്ന ആശയം പ്രേംകുമാറിന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായി സുഹൃത്താണ്. ഇയാള്‍ക്ക് കൊലയില്‍ നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്നു തെളിവില്ലെങ്കിലും ഗൂഢാലോചനയില്‍ പങ്കെന്നു വ്യക്തമായി. അതിനാല്‍ പ്രതിയാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ഒളിവിലാണെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം പറയുന്നത്. ഇയാള്‍ക്കൂടി പിടിയിലായാല്‍ കേസിലെ അന്വേഷണം ഏതാണ്ട് പൂര്‍ത്തിയാകും. അതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഉദയംപേരൂര്‍ സി.ഐ കെ.ബാലന്റെ നേതൃത്വത്തിലെ സംഘം.

English Summary: Udayamperoor murder, Premkumar and Sunitha planned to chop the body of vidhya and throw it