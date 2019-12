ജയ്പുര്‍∙ 2008 ല്‍ ജയ്പുരില്‍ 80 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ബോംബ് സ്‌ഫോടനങ്ങളില്‍ കുറ്റക്കാരെന്നു കണ്ടെത്തിയ നാലു പ്രതികള്‍ക്കു കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. സവര്‍ അസ്മി, മുഹമ്മദ് സയിഫ്, സയ്ഫുര്‍ റഹ്മാന്‍, സല്‍മാന്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണു കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

പ്രതികള്‍ കുറ്റക്കാരാണെന്നു കോടതി ബുധനാഴ്ച വിധിച്ചിരുന്നു. ഒരാളെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുകയും ചെയ്തു. പത്തുവര്‍ഷം മുന്‍പ് നടന്ന സ്‌ഫോടനങ്ങളില്‍ 170 ഓളം പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റിരുന്നു.



ഭീകര പ്രവര്‍ത്തന സംഘടനായ ഇന്ത്യന്‍ മുജാഹിദ്ദീന്റെ സഹസ്ഥാപകന്‍ യാസിന്‍ ഭട്കലാണ് ആക്രമണത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരന്‍. മൂന്നു പ്രതികള്‍ തിഹാര്‍ ജയിലിലാണ്. മറ്റു രണ്ടുപേര്‍ ബട്ല ഹൗസില്‍ വച്ച് ഡല്‍ഹി പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു.

ഷഹബാസ് ഹുസൈനെയാണു വെറുതേവിട്ടത്. 2008 മേയ് 13നാണ് ജയ്പുരില്‍ സ്‌ഫോടന പരമ്പര അരങ്ങേറിയത്. ജയ്പുരിലും വിദോനസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലുമായി ഒന്‍പത് ബോംബ് ആക്രമണങ്ങള്‍ അരങ്ങേറി.

