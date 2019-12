ലക്നൗ ∙ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ യുപിയില്‍ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ നിരോധിച്ചു. വന്‍ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ലക്നൗ, പ്രയാഗ്‍രാജ്, ഗാസിയാബാദ്, മീററ്റ്, ബറേലി, പിലിബിത്ത് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് നിരോധിച്ചത്. മധ്യപ്രദേശിലെ 44 സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ പ്രതിഷേധം ശക്തിപ്പെടുത്താല്‍ ജാമിയ മില്ലിയയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ തീരുമാനിച്ചു.



അതേസമയം, പ്രതിഷേധപ്രകടനങ്ങള്‍ക്കിടെ യുപിയിലും ഒരാള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ലക്നൗവില്‍ നിരോധനനാജ്ഞ ലംഘിച്ച് പ്രകടനം നടത്തിയവര്‍ക്കെതിരെ പൊലീസ് നടത്തിയ വെടിവയ്പിലാണ് മുഹമ്മദ് വക്കീല്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വാഹനങ്ങള്‍ കത്തിച്ച പ്രതിഷേധക്കാര്‍ പൊലീസിനുനേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു.

English Summary: CAA Protest in UP and Madhya Pradesh