കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പൗരത്വ നിയമം നടപ്പാക്കില്ല: കെ.സി വേണുഗോപാൽ

ആലപ്പുഴ ∙ മഹാരാഷ്ട്ര ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിലുള്ള 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ.



ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളെ സമാധാനപരമായ സമരങ്ങളിലൂടെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ രാജ്യമാണിതെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓർക്കണം. യോജിക്കാവുന്ന എല്ലാവരുമായും ചേർന്നു പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കും. കേരളത്തിൽ യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമോ എന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റാണു പറയേണ്ടത്. അക്രമങ്ങളുണ്ടായാൽ നടപടിയെടുക്കണം. അല്ലാതെ നിരപരാധികളായ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ തിരിയുന്നത് അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: Can't implement the CAA in congress ruling states, says AICC General Secretary K C Venugopal