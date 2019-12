ലക്നൗ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്രമം അഴിച്ചു വിട്ടവർക്കെതിരെ നടപടിയുമായി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ. പ്രക്ഷോഭകരുടെ സ്വത്തുവകകൾ ലേലം ചെയ്യും. പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിന് ഇവരിൽ നിന്നും നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുമെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു.



‘ജനാധിപത്യത്തിൽ അക്രമത്തിനു സ്ഥാനമില്ല. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം എന്ന വ്യാജേന രാജ്യത്തിനു തീപിടിപ്പിക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസും സമജ്‌വാദി പാർട്ടിയും ഇടതുപാർട്ടികളും ശ്രമിക്കുന്നത്. സമ്പാലിലും ലക്നൗവിലുമുണ്ടായ അക്രമങ്ങളിൽ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കും. പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിനെതിരെ ഇവരിൽ നിന്നും നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കും. സ്വത്തുക്കൾ ലേലം ചെയ്യും. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ച് അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും.’– യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു.



പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പേരിൽ അക്രമം അഴിച്ചു വിടുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും യോഗി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പൊതുജനങ്ങൾക്കു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയില്‍ പ്രതിഷേധം അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നീക്കം. രാജ്യത്തെ ഒരു മതവിശ്വാസിയെയും നിയമം പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കില്ല. അഭയാർഥികളെ സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമാണ് നിയമം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് വ്യക്തമാക്കി.

