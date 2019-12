പൗരത്വത്തിന് ജനനരേഖകളും പരിഗണിക്കും; ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല: ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ ജനനരേഖകളും പരിഗണിക്കുമെന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. ജനന സമയം, സ്ഥലം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ മതിയാകും. ഒരു പൗരനെപ്പോലും ഇതിന്റെ പേരിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ലെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചതായി ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ അവരുടെ പഴയ തലമുറയിൽപെട്ടവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ, ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവ ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല. സ്വന്തമായി ഒരു രേഖയും കൈവശമില്ലാത്ത നിരക്ഷരരായ ആള്‍ക്കാർക്കു സാക്ഷികളെയും പ്രാദേശികമായ തെളിവുകളും ഹാജരാക്കാൻ അധികൃതർ തയാറാകണമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ വക്താവ് പ്രതികരിച്ചു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മന്ത്രാലയം നിലപാട് അറിയിച്ചത്.



പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ യാതൊരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസ്താവന വാസ്തവമില്ലാത്തതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് മലേഷ്യയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തു തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങളില്‍ ഇതുവരെ അഞ്ച് പേർ മരിച്ചതായി ഉത്തർപ്രദേശ് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അവനീഷ് കുമാർ അവാസ്തി പറഞ്ഞു.



English Summary: Citizenship of India may be proved by giving any document relating to date of birth or place of birth or both: Spokesperson,MHA