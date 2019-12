തിരുവനന്തപുരം ∙ വിവാദമായ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കേരളത്തില്‍ നടപ്പാക്കുകയില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതിനെതിരെ സമരം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ഇടതുസര്‍ക്കാര്‍ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റര്‍ (എന്‍പിആര്‍) പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ജനവഞ്ചനയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല.



ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിന്റെ (എന്‍ആര്‍സി) ആദ്യപടിയായ ഈ നടപടി ബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേ സമയം കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പൗരത്വ ഭേദഗതിയെ എതിര്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റര്‍ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇരട്ടത്താപ്പാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ അടിയന്തിരമായി വിശദീകരണം നല്‍കണം.

അടുത്ത ഏപ്രിൽ–മേയ് മാസത്തിനിടയിൽ എന്‍പിആര്‍ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ പൊതു ഭരണ വകുപ്പ് 12-11-19 നാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. കേരളത്തില്‍ ഇടതു സര്‍ക്കാര്‍ ഒന്ന് പറയുകയും കടക വിരുദ്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പതിവ് രീതിയാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതിയുടെ കാര്യത്തിലും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന കാതലായ പ്രശ്നമായതിനാല്‍ അതിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്താണ് ഇടതു മുന്നണണിക്കൊപ്പം സംയുക്ത സമരത്തിന് യുഡിഎഫ് തയ്യാറായത്. ആ സംയുക്ത സമരത്തിന്റെ ശോഭ കെടുത്തുന്ന നടപടിയാണ് സര്‍ക്കാരിന്റേത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ കാണിക്കുന്ന എതിര്‍പ്പില്‍ തെല്ലെങ്കിലും ആത്മാര്‍ത്ഥത ഉണ്ടെങ്കില്‍ എന്‍പിആര്‍ പുതുക്കല്‍ നടപടികള്‍ അടിയന്തിരമായി നിര്‍ത്തി വയ്ക്കുകയും ഉത്തരവ് പിന്‍വലിക്കുകയും ചെയ്യണം.

1955 ലെ പൗരത്വ നിയമമനുസരിച്ചാണ് എന്‍പിആര്‍ പുതുക്കുന്നത്. ഈ നിയമത്തിലാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഭേദഗതി വരുത്തിയത്. അതിനെതിരെയാണ് അറുപതോളം ഹര്‍ജികള്‍ സുപ്രീം കോടതിയിലുള്ളത്. ആ നിലയ്ക്ക് ഹര്‍ജികളില്‍ തീര്‍പ്പുണ്ടാകുന്നത് വരെ എന്‍പിആര്‍ പുതുക്കുന്ന നടപടികള്‍ നിര്‍ത്തി വയ്‌ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യവുമാണ്, രമേശ് ചെന്നിത്തല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Govt moving on National Population Register, it is not fair, says opposition leader Ramesh Chennithala