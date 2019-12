ബിജെപിയുടെ യുപിയിലെ കരുത്തനായ എംഎൽഎ കുൽദീപ് സിങ് സെൻഗറിനെതിരെ പീഡനപരാതി ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ വലിയ ഭീഷണികളാണ് പെണ്‍കുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും നേരെ ഉണ്ടായത്. കുടുംബാംഗങ്ങളെ പഴയ കേസുകളിൽ കുടുക്കി ജയിലിലിട്ടതും പിതാവ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ചതും ഇരയും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച കാറിൽ ലോറി ഇടിച്ചതുമടക്കം ഞെട്ടലോടെയാണ് രാജ്യം കേട്ടത്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെതിരെ പരാതി ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരൻ ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊക്കെ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നതിന് ഉദാഹരണമായി പെൺകുട്ടിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരും ഏറെയാണ്.



പരാതികൾ അവഗണിച്ചു, പിതാവിന് മര്‍ദനം



മകളെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയുമായി ഉന്നാവ് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് പൊലീസിനെ സമീപിച്ചതാണു സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. പത്തുദിവസം നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ കണ്ടെത്തുമ്പോഴേക്കും അവൾ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പെൺകുട്ടി സെൻഗറിന്റെ പേരും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എംഎൽഎയുടെ പേര് പൊലീസ് പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ടിൽ ചേർത്തില്ല. അങ്കണവാടിയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ജൂൺ നാലിന് എംഎൽഎ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി പീഡിപ്പിച്ചെന്നു പെൺകുട്ടി പരാതിപ്പെട്ടു.



എംഎൽഎയുടെ അടുത്തെത്തിച്ച ശശി സിങ് എന്ന സ്ത്രീയുടെ മകനും സുഹൃത്തുക്കളും പിന്നീടുള്ള 10 ദിവസങ്ങളിൽ ഉപദ്രവിച്ചെന്നും അതിനു ശേഷം 60, 000 രൂപയ്ക്കു മറ്റൊരാൾക്കു കൈമാറിയെന്നും മൊഴിനൽകി. പൊലീസിന്റേതടക്കമുള്ള ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് അവൾ ഡൽഹിയിലെ അമ്മാവന്റെ വീട്ടിലേക്കു പോയെങ്കിലും പരാതിയിൽനിന്നു പിന്മാറിയില്ല. എംഎൽഎയ്ക്കും സഹോദരനുമെതിരെ അധികൃതർക്കു പരാതികളയച്ചു. കേസെടുക്കാൻ നിർദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ ഉന്നാവ് ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചു. വാദം കേൾക്കാൻ പോയി മടങ്ങവേ, എംഎൽഎയുടെ സഹോദരനും കൂട്ടാളികളും ചേർന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു.



കസ്റ്റഡിയിൽ പിതാവിന്റെ മരണം



പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരാണു ‌പ്രശ്നക്കാരെന്നു വരുത്തിത്തീർക്കാൻ പിതാവിന്റെയും അമ്മാവന്റെയും പേരിലുള്ള പഴയ കേസ‌ുകളെല്ലാം പൊടിതട്ടിയെടുക്കുകയാണ് പൊലീസ് ചെയ്തത്. അച്ഛന്റെ പേരിൽ കൊലപാതകവും മോഷണവുമടക്കം 28 കേസുണ്ടെന്നു പറ‌ഞ്ഞു. പെൺകുട്ടി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീടിനു മുന്നിൽ തീകൊളുത്തി ആ‌ത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ചിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദി‌വസം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ പിതാവ് മരിച്ചു. അമ്മാവന്റെ പേരിൽ 1990കളുടെ തുടക്കത്തിലേതടക്കം, 15 കേസുകൾ പൊലീസ് സജീവമാക്കി. ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്നു കാട്ടി പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം നൽകിയ പരാതികൾ അവഗണിച്ചു. സ്വയരക്ഷയ്ക്കു തോക്ക് അനുവദിക്കണമെന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പൊലീസ് അപഹസിച്ചുവിട്ടു.



കുൽദീപ് സിങ് സെൻഗർ

തുടർമരണങ്ങൾ വീണ്ടും



∙ എംഎൽഎയുടെ സഹോദരനും ഗുണ്ടകളും ചേർന്നു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ അതിക്രൂരമായി മർദിക്കുന്നതു കണ്ടതായി സാക്ഷിയായ യൂനസ് എന്നയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. 2019 ഓഗസ്റ്റിൽ യൂനസിന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടെന്നും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വൈകാതെ മരി‌ച്ചെന്നുമാണു പൊലീസിന്റെ വിശദീകരണം. കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന സിബ‌ിഐയെ പോലും അറിയിക്കാതെ സംസ്കാരവും നടത്തി.



പെൺകുട്ടിയും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച കാർ

∙ റായ്ബറേലിയിൽവച്ച് പെൺകുട്ടിയും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിൽ ട്രക്ക് ഇടിച്ച് ഇരയുടെ രണ്ട് അമ്മായിമാർ മരിച്ചു. ഇതിലൊരാൾ കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ നൽക‌ിയ ആൾ. പെൺകുട്ടിക്കും അഭിഭാഷകനും ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. പെൺകുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും വീട്ടിലും യാത്രകളിലും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പൊലീസിനെ നിയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിലും റായ്ബറേലിയിലേക്കു പോകുമ്പോൾ ആരും അകമ്പടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കറുത്ത പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചു മറച്ചത് അപകടമുണ്ടാക്കിയ ലോറിയെ സംശയ നിഴലിലാക്കി. ലോറിക്കു വായ്പക്കുടിശികയുണ്ടെന്നും ഇതുമൂലം രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നുമായിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് ഉടമയുടെ വാദം.



ഒഴിവാക്കി സമൂഹവും



പെൺകുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവഗണന നേരിടേണ്ടിവന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽവച്ചാണ്. പെൺകുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും താൽക്കാലിക താമസത്തിനു വീടു നൽകാൻ ഡൽഹിയിൽ ആരും തയാറായില്ല. കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഉൾപ്പെടെ മനസ്സിലാക്കിയ ഉടമകൾ പലരും വീടു നൽകാൻ തയാറാകുന്നില്ലെന്നു ഡൽഹി വനിതാ കമ്മിഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എയിംസിലെ ഹോസ്റ്റലിലാണ് ഇവർ തങ്ങിയത്. മിതമായ വാടകയ്ക്ക് കുറഞ്ഞതു 11 മാസത്തേക്കെങ്കിലും ഇവർക്കു താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്നാണ് കോടതി നിർദേശിച്ചത്.

