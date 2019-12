ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യമെമ്പാടും പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാപനം വൈകുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട്. വിഷയം സുപ്രീംകോടതിയുടെ മുന്നില്‍ എത്തിയ സാഹചര്യത്തില്‍ വിദഗ്ധ ഉപദേശം തേടാനാണു കേന്ദ്ര തീരുമാനമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്‌ഡെ, ജസ്റ്റിസുമാരായ ബി.ആര്‍. ഗവായ്, സൂര്യകാന്ത് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരേ സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട 59 ഹര്‍ജികള്‍ അടുത്തമാസം 22-നു പരിഗണിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കോടതിയില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു വിദഗ്ധ ഉപദേശം ലഭിച്ചാല്‍ ജനുവരി 22 വരെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കാത്തിരിക്കും. ഡിസംബര്‍ 12-നാണ് ബില്ലിനു രാഷ്ട്രപതി അംഗീകാരം നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ ഇതുവരെ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയാറായിട്ടില്ല.

ദേശീയ പൗരത്വ പട്ടിക (എൻആർസി) തയാറാക്കാനുള്ള തീരുമാനം കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉടൻ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന സൂചനകളും പുറത്തുവന്നു.. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രുപരേഖ പോലും തയാറായില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ജി.കെ. റെഡ്ഡി അറിയിച്ചു. രൂപരേഖ തയാറാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കിയായിരിക്കും സർക്കാർ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുക എന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്നും ജി.കെ. റെഡ്ഡി ആരോപിച്ചു.

‘ദേശീയ പൗരത്വ പട്ടികയുടെ രൂപരേഖ പോലും തയാറായിട്ടില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലകണക്കുകൾ കൂടി തയാറാക്കാനുണ്ട്. പട്ടിക തയാറാക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിയമനടപടികൾ ഇനിയും പൂർത്തിയാകാനുണ്ട്. ദേശീയ പൗരത്വ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ഹിന്ദി ഉറുദു പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അസംബന്ധമാണ്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ കുപ്രചരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്.’– ജി.കെ. റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.



സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സഹകരണമില്ലാതെ പൗരത്വ പട്ടിക നടപ്പാക്കാനാകില്ല. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പൗരത്വ പട്ടിക ഉടൻ തയാറാക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലേക്ക് കേന്ദ്രം എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. കേരളം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഒഡിഷ, പഞ്ചാബ്, ബീഹാർ, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഡൽഹി, തെലങ്കാന എന്നിങ്ങനെ 9 സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് എൻആർസിയെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നത്.



രാജ്യത്തെ മുസ്‌ലിംകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് പൗരത്വ പട്ടിക തയാറാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കമെന്ന ആരോപണവും ശക്തമാണ്. പുതിയ പൗരത്വ നിയമമനുസരിച്ച് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുസ്‌ലിംകളല്ലാത്ത അഭയാർഥികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭ്യമാകും. ഓഗസ്റ്റിൽ അസമിൽ എൻആർസി തയാറാക്കിയത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കു കാരണമായിരുന്നു.



English Summary: No Immediate Plans For Nationwide Citizens' List, Says Amit Shah's Deputy