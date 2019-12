പൗരത്വ പ്രതിഷേധം: യുപിയിൽ മരിച്ചത് 6 പേര്‍; പൊലീസ് വെടിവയ്പിൽ അല്ലെന്ന് ഡിജിപി

ലക്നൗ ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തില്‍ ഉത്തർപ്രദേശിൽ വെള്ളിയാഴ്ച കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആറുപേര്‍. എന്നാൽ ഇവരുടെ മരണം പൊലീസ് വെടിവയ്പിൽ അല്ലെന്ന് യുപി ഡിജിപി പറഞ്ഞു. ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടായത്. ഏഴിടങ്ങളില്‍ പൊലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടി. 15 ജില്ലകളില്‍ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് നിരോധിച്ചു.

യുപിയില്‍ ഇതുവരെ 350 പേര്‍ അറസ്റ്റിലായി. അലിഗഡില്‍ റെഡ് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കനത്ത സുരക്ഷാവലയത്തിലുള്ള ഉത്തര്‍പ്രദേശ് അക്ഷരാര്‍ഥത്തില്‍ സംഘര്‍ഷഭൂമിയായി മാറി. ബുലന്ദ്ശഹര്‍, മീററ്റ്, ഗൊരഖ്പൂര്‍, ഹാപൂര്‍, ഘാസിയാബാദ്, മുസഫര്‍നഗര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പൊലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും ഏറ്റുമുട്ടി. പൊലീസിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് നേരെ പൊലീസ് കണ്ണീര്‍വാതകം പ്രയോഗിച്ചു.

നിരവധിയിടങ്ങളില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. ബുലന്ദ്ശഹറില്‍ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി മുതല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് റദ്ദാക്കി. ലക്നൗവില്‍ 150 പേര്‍ അറസ്റ്റിലായി. ലക്നൗവിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്ന 17 പേര്‍ക്കെതിരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത 250 പേര്‍ക്കെതിരെയും 19 എഫ്െഎആര്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. പൊതുമുതല്‍ നശിപ്പിച്ചതിനും കലാപമുണ്ടാക്കിയതിനും സമാജ്‍വാദി പാര്‍ട്ടി എംപി ഷഫിഖുര്‍ റഹ്‍മാനെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

