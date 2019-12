ചെന്നൈ∙ തമിഴ്നാട്ടിലെ മുഴുവൻ കോളജുകൾക്കും നാളെ മുതൽ ക്രിസ്മസ് അവധി. 24നാണു നേരത്തെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്തെ കോളജുകളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനെത്തുടർന്നാണു നടപടി. സംസ്ഥാനത്തു പലേടത്തും ഇന്നും പ്രതിഷേധം നടന്നു.

വെല്ലൂരിൽ സംയുക്ത മഹല്ല് ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. അതേസമയം, പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഡിഎംകെ നുണ പ്രചാരണം നടത്തുന്നുവെന്നാരോപിച്ചു ബിജെപി സംസ്ഥാനത്തു പരക്കെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി.

English Summary: Christmas Holiday for all Colleges in Chennai