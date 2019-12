പ്രതിഷേധം തുടരും, അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല: ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ തന്നെ മാത്രമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഭീം ആർമി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്. അറസ്റ്റിനു മടിയില്ല. ദലിത്–മുസ്‍‌ലിം സഹോദരങ്ങളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. മതത്തിന്റെ പേരിൽ വിഭജനം അനുവദിക്കില്ല. പൗരത്വ ഭേദഗതി മുസ്‍ലിം വിഭാഗക്കാരെ ബാധിക്കും. അങ്ങനെയല്ലെന്നതു നോട്ടുനിരോധനം പാവങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞതു പോലെയാണെന്നും ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു.

ഇന്ന് ഈ സമയം വരെയും കരിനിയമം പിൻവലിക്കാൻ തയാറായിട്ടില്ല. പ്രതിഷേധം ഇനിയും തുടരും. ഉച്ചവരെ പ്രതിഷേധം സമാധാനപരമായാണു നടന്നിരുന്നത്. ജുമാ മസ്ജിദിൽ കയറിയ ഭരണകൂടം ജനങ്ങൾക്കു നേരെ ലാത്തി ചാർജ് നടത്തുകയായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നേരത്തേ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൊലീസ് ശ്രമം പ്രതിഷേധക്കാരുടെ തിരക്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് വീണ്ടും ജുമാ മസ്ജിദിൽ എത്തുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം, പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്ന് നിർത്തിവച്ച മധ്യപ്രദേശ് ഭോപ്പാലിലെ ഇന്റർ‌നെറ്റ് സേവനങ്ങൾ വൈകിട്ടോടെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച സംഘർഷമുണ്ടായ ഡൽഹി ദാര്യഗഞ്ച് ഏരിയയിൽ റാപിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഫ്ലാഗ് മാർച്ച് നടത്തി. സംഘർഷത്തിൽ പരുക്കേറ്റ 36 പ്രതിഷേധക്കാർ ഡൽഹി ലോക്നായക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയതായി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് കിഷോര്‍ സിങ് അറിയിച്ചു. കാലിനു പരുക്കേറ്റ ഒരാളെ വാർഡിലേക്കു മാറ്റി.



English Summary: Till the time,this black law is not withdrawn, the protest will continue: Chandrashekhar Azad