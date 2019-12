കൊച്ചിയിൽ ബംഗാൾ സ്വദേശിയെ കുത്തിക്കൊന്ന കേസ്: 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചി ∙ എറണാകുളം കെഎസ്ആർടിസി സ്റ്റാൻഡിനു സമീപം ബംഗാൾ സ്വദേശിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ. തൃശൂർ ചാവക്കാട് അഞ്ചങ്ങാടി തട്ടാപ്പ് പുത്തൻവീട്ടിൽ അജ്മൽ (25), ചേർത്തല തുറവൂർ തിരുമല ഭാഗം പുന്നക്കൽ വീട്ടിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഷാരോൺ (19) എന്നിവരെയാണു സെൻട്രൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 17ന് രാത്രി 12നാണ് അംബേദ്കർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വച്ചു ബംഗാൾ സ്വദേശി ഫിറോജ് കിഷനു കുത്തേറ്റത്.



കുത്തു കൊണ്ട ഫിറോജ് രക്ഷപ്പെട്ടോടി കെഎസ്ആർടിസി പൊലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റിലെത്തി. ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പൊലീസുകാർ ഉടനെ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഇടുക്കി തോപ്രാംകുടിയിൽ ഏലത്തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഫിറോജ് കൃഷൻ നാട്ടിൽ പോകുന്നതിനായാണ് എറണാകുളത്തെത്തിയത്. സിപി ഉമ്മർ റോഡിലെ സ്കൈലൈൻ ഫ്ലാറ്റിനു മുന്നിൽ പ്രതികൾ സ്ത്രീകളെ സംഘടിപ്പിച്ചു നൽകാം എന്നു വാഗ്ദാനം നൽകി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകുയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇയാളെ എത്തിച്ചതു ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളുടെ അടുത്താണ്.



മടങ്ങിപ്പോകാൻ ഒരുങ്ങിയ ഫിറോജിന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തിവച്ച് പ്രതികൾ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫിറോജ് എതിർത്തതോടെയാണു കുത്തിയത്. നെഞ്ചിൽ രണ്ടു കുത്തേറ്റെങ്കിലും ഇയാൾ ഓടി എയ്ഡ്പോസ്റ്റിൽ എത്തി കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. നൂറിലധികം ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർമാരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനു ശേഷമാണു പ്രതികളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന പൊലീസിനു ലഭിച്ചത്.

സിറ്റി എസിപി കെ.ലാൽജിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ എസ്.വി.ജയശങ്കർ, എസ്ഐ എസ്.സനൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർമാരായ വിബിൻ ദാസ്, കിരൺ സി.നായർ എഎസ്ഐ മാരായ കെ.ടി.മണി, വിനോദ് കൃഷ്ണ, ഇ.എം.ഷാജി എന്നിവരാണു പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

