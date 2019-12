എന്ത് പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ?; എൻആർസിക്ക് ഇല്ലെന്ന ‘സൂചന’ നൽകി നിതീഷ് കുമാർ

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ബിഹാറിൽ ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന സൂചനകൾ നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ. മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ‘എന്താണ് എന്‍ആര്‍സി’ എന്നായിരുന്നു നിതീഷ് കുമാർ നല്‍കിയ മറുപടി. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി, ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ എന്നിവയെച്ചൊല്ലി കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ രാജ്യത്തു പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട്.



ബിഹാറിൽ എൻആർ‌സി നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയതായി ജെഡിയു നേതാവ് പ്രശാന്ത് കിഷോർ നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നിതീഷുമായി ശനിയാഴ്ച കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു പ്രശാന്ത് കിഷോർ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് നിതീഷ് നേരിട്ടു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ പൗരത്വ റജിസ്റ്ററിൽ വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു നല്‍‌കി.

ജെഡിയുവിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ തന്നെ എൻആർസിയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടുമാറ്റത്തിനെതരെ പരസ്യ വിമർശനമുയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജെഡിയുവിനു പുറമേ ബിജെപിയുടെ മറ്റൊരു സഖ്യകക്ഷിയായ അകാലിദളും എൻആർസി, പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ എന്നിവയെ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ബിജെപി ഇതരകക്ഷികൾ ഭരിക്കുന്ന ബംഗാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളും പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്തെ ഇസ്‍ലാം വിഭാഗക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് എൻആർസി നടപ്പാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതിനെതിരെ ഉയരുന്ന പ്രധാന ആരോപണം. അസമിൽ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ പുറത്തിറക്കിയ പൗരത്വ പട്ടികയിൽനിന്ന് 19 ലക്ഷത്തോളം പേരാണു പുറത്തായത്. ഹിന്ദു മതത്തിൽപെട്ട ജനങ്ങളും വലിയ തോതിൽ പട്ടികയിൽനിന്നു പുറത്തായതോടെ ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപി പ്രതിരോധത്തിലായി. എന്നാൽ എൻആർസി രാജ്യത്താകെ നടപ്പാക്കുമെന്ന നിലപാടിൽനിന്നു പാർട്ടി പിന്നോട്ടു പോയിട്ടില്ല.

