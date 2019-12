ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ സുരക്ഷ കൂട്ടാൻ ‘ബെൽജിയൻ മലിനോയ്സും’

ചെന്നൈ ∙ ചെന്നൈയിലെ റെയിൽവേ സുരക്ഷാ സേനയുടെ ശ്വാന സംഘത്തിനു തലയെടുപ്പായി ഇനി ബെൽജിയൻ മലിനോയ്സ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നായ്ക്കളും. ഐഎസ് തലവൻ അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദിയെ കണ്ടെത്താൻ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തെ സഹായിച്ചതിലൂടെയാണു ബെൽജിയൻ മലിനോയ്സ് ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായത്. ഇതിനു പിന്നാലെ, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണൾഡ് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഇതിനു പ്രത്യേക സ്വീകരണം നൽകിയിരുന്നു.



സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലുൾപ്പെടെ പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച ഡയാന, ജാക്ക് എന്നീ നായ്ക്കളാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ചെന്നൈ ആർപിഎഫ് ശ്വാന സേനയുടെ ഭാഗമായത്. ബിഎസ്എഫ് നാഷനൽ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ഫോർ ഡോഗ്സിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇവയുടെ പരിശീലനം. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണു ഇവയെ എത്തിച്ചതെന്നു ആർപിഎഫ് സുരക്ഷാ വിഭാഗം അസി.കമ്മിഷണർ എ.കെ.പ്രിറ്റ് പറഞ്ഞു.

