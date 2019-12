നാദാപുരം ∙ ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ സർവീസ് നടത്തിയ സ്വകാര്യ ബസ് അടിച്ചു തകർത്തു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരേ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ഹര്‍ത്താലില്‍ ഇൗ ബസ് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു‌. ബസ് തടഞ്ഞവരോട് വാക്കുതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാരുടെ വിഡിയോ വൈറലായിരുന്നു. കല്ലാച്ചിയിൽ രാത്രി നിർത്തിയിട്ട സ്ഥലത്തുവച്ചാണ് ബസ് അടിച്ചു തകർത്തത്.

നാലു ടയറുകളും കുത്തിക്കീറി. തൊട്ടിൽ‌പാലം – വടകര റൂട്ടിലോടുന്ന കൂടൽ ബസിനു നേരെയാണ് അക്രമം. ഹർത്താലിൽ വാഹനങ്ങൾ തടയില്ലെന്ന ധാരണയിലാണു സർവീസ് നടത്തിയതെന്നും ബസുകൾ തടഞ്ഞു തുടങ്ങിയതോടെ ഓട്ടം നിർത്തിയതായും ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു.



വെള്ളിയാഴ്ച ഓട്ടം കഴിഞ്ഞു സംസ്ഥാന പാതയിൽ നിർത്തിയിട്ടതാണ്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ജീവനക്കാർ എത്തിയപ്പോഴാണു മുൻപിലും പിന്നിലുമുള്ള ചില്ലുകൾ തകർത്തതും ടയറുകൾ നശിപ്പിച്ചതും കണ്ടത്. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാദാപുരം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. സമീപത്തെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളിൽനിന്നു ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമോ എന്നു പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: The bus which gone viral on hartal day attacked by unknown