‘ജീവനറ്റാകും തിരികെ വരിക എന്നറിഞ്ഞില്ല’; പൗരത്വം ‘പാതി’യെ കൊണ്ടു പോയപ്പോൾ...!

ലക്നൗ∙ യുപിയിൽ പൊലീസ് വെടിവയ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് വകീൽ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നില്ലെന്നു ഭാര്യ. നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്നു തോന്നിയതു കൊണ്ടു റേഷൻ വാങ്ങി വരാൻ താനാണ് നിർബന്ധിച്ചു ടൗണിലേക്കു വിട്ടതെന്നും അവർ ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

മരുന്നും റേഷൻ സാധനങ്ങളും പച്ചക്കറിയും വാങ്ങി വച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കട തുറന്നില്ലെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ടല്ലോ എന്നാണ് കരുതിയത്. ജീവനറ്റാവും തിരികെ എത്തുകയെന്ന് കരുതിയില്ലെന്നും ഷബീന പറഞ്ഞു. വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് മുഹമ്മദിന് വെടിയേറ്റ വിവരം വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞത്. ആരാണ് വെടിവച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല.

ആശുപത്രിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും മുഹമ്മദ് മരിച്ചിരുന്നുവെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിലാണ് മുഹമ്മദ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. വാടകയ്ക്ക് ഓട്ടോ ഓടിച്ച് കഴിയുകയായിരുന്നു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു നടത്തിയ പ്രകടനങ്ങളെ തുടർന്ന് 15 പേരാണ് യുപിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

അതേസമയം, പ്രതിഷേധക്കാർക്കു നേരേ വെടിവയ്പുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് ഡിജിപി ഒ.പി.സിങ് പറഞ്ഞു. ‘ആയിരങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധവുമായി വെള്ളിയാഴ്ച തെരുവിലിറങ്ങിയത്. പ്രതിഷേധക്കാരെ ശാന്തരാക്കാൻ പൊലീസ് ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍ പെട്ടന്നാണ് പ്രക്ഷോഭകർ അക്രമാസക്തരായത്. പൊലീസിനു നേരെ കല്ലെറിയാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അക്രമം പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് പൊലീസിന്റ ആവശ്യമായിരുന്നു.

'എന്നാൽ ഒരു വെടിയുണ്ട പോലും പ്രതിഷേധക്കാർക്കു നേരെ പൊലീസ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പു പറയാനാകും. പ്രതിഷേധക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിലൂടെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകും.’– ഒ.പി.സിങ് പറഞ്ഞു. ‌‌

English Summary: Violent anti-CAA stir in UP leaves several protesters dead