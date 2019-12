ദേശവിരുദ്ധത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവ ഒഴിവാക്കണം: മാധ്യമങ്ങളോടു കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനിടെ ദേശീയ വിരുദ്ധ മനോഭാവത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവ ഒഴിവാക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർദേശം. 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന രണ്ടാമത്തെ നിർദേശമാണിത്.



‘നിർദേശം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ചില ടിവി ചാനലുകൾ പ്രോഗ്രാം കോഡുകളില്‍ നിന്നുമാറിയ ഉള്ളടക്കം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തി. എല്ലാ ടിവി ചാനലുകളും അക്രമത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതോ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനെതിരായതോ ദേശീയ വിരുദ്ധ മനോഭാവത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണം’– മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

രാജ്യത്തിന്റെ സമഗ്രതയെ ബാധിക്കുന്നതോ വ്യക്തികളെയോ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകളെയോ വിമർശിക്കുകയോ അപമാനിക്കുകയോ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കം കാണിക്കരുതെന്ന് ടിവി ചാനലുകളോട് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കേബിൾ ടെലിവിഷൻ നെറ്റ്‌വർക്ക് റെഗുലേഷൻസ് ആക്റ്റ് (1995) പ്രകാരമുള്ള പ്രോഗ്രാം കോഡുകൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡിസംബർ 11ന് പാർലമെന്റ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പാസ്സാക്കിയപ്പോൾ ആദ്യ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. രണ്ടു നിർദേശങ്ങളിലും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല.

English Summary: No Content Which 'Promotes Anti-National Attitudes': Centre To Channels