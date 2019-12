പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം: സംസ്ഥാനത്ത് സമര പരമ്പരയുമായി കോൺഗ്രസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം. ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രകരിച്ച് ഡിസിസിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ. മലപ്പുറത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പത്തനംതിട്ടയിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും പ്രതിഷേധത്തിനു നേതൃത്വം നൽകി. തിരുവനന്തപുരത്തു നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടി എം.എം.\ഹസൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

പത്തനംതിട്ട കലക്ടറേറ്റിനു മുന്നിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധമാർച്ച് ബാരിക്കേഡുകൾ തീർത്ത് പൊലീസ് തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു. ഇതോടെ ആന്റോ ആന്റണി എംപി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു നീക്കി. വയനാട് കലക്ടറേറ്റിലേക്കു നടന്ന മാർച്ചിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി.

തിരുവനന്തപുരത്തു നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടി എം.എം. ഹസൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. ചിത്രം: മനോജ് ചേമ‍‍‍‍‍ഞ്ചേരി

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധഃപതിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് ഇ.ടി.മുഹമ്മദ് ബഷീർ എംപി പറഞ്ഞു. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ വി.ടി.ബൽറാം എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃത്താല കൂറ്റനാട് നടക്കുന്ന പൗരപ്രതിഷേധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഷിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തുംകടവ്, വി.കെ.ശ്രീരാമൻ, സംവിധയകൻ സുദേവൻ, കവി പി.രാമൻ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രമുഖർ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ കൊച്ചിയിലെ ബിഎസ്എൻഎൽ ഓഫിസിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ പൊലീസുമായി നേരിയ സംഘർഷമുണ്ടായി. വി.ഡി.സതീശൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

English Summary: Congress protest in district headquaters all over kerala against citizenship amendment act