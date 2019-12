പൗരത്വ പ്രതിഷേധം: കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിന് ഉചിതമായ നഷ്ടപരിഹാരം: യെഡിയൂരപ്പ

ബെംഗളൂരു ∙ പൊലീസ് വെടിവയ്പ് സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നു കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പ. മംഗളൂരുവിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തി. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സർക്യൂട്ട് ഹൗസിൽ സമുദായ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തി.

വെടിവയ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിന് ഉചിതമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്നും തുക സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വെടിവയ്പ് സംബന്ധിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തും. ഏതു തലത്തിലുള്ള അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും യെഡിയൂരപ്പ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Karnataka CM B.S.Yediyurappa assures compensation to families of those killed in police firing