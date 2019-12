ന്യൂഡൽഹി∙ 2020ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകളിൽ വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടി. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 70 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുള്ള ഡൽഹിയിൽ 67ലും ആം ആദ്മി വിജയിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ അത് എഴുപതാക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും.

'തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി ഒരു മാസം മാത്രമേയുള്ളൂ. ഒരോ പാർട്ടി അംഗവും എല്ലാ ശക്തിയുമെടുത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പൊരുതണം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും വലുതാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ 67 സീറ്റുകൾ നേടി. ഇത്തവണ അതിൽ കുറയരുതെന്ന് മാത്രമല്ല എണ്ണം ഉയർത്തുകയും വേണം'–പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ 70ൽ 70 എന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്കിടയിൽ കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു

2015ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 70ൽ 67 സീറ്റു നേടി അധികാരത്തിലെത്തിയ എഎപി ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിദഗ്ധൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറുമായി ചേർന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്നത്. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോടും അനുയായികളോടും ഡൽഹിയിലെത്തി തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രചരണങ്ങളിലും പങ്കാളികളാകാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.



കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത്തവണ തുണയാകുമെന്നാണ് കേജ്‌രിവാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഹരിയാനയിൽ ജാട്ടുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹിന്ദു–മുസ്‌ലിം വേർതിരിവു പറഞ്ഞും വോട്ടു പിടിച്ച ബിജെപി ഡൽഹിയിൽ നന്നായി പ്രയാസപ്പെടും.

ഇവിടെ വികസനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ബിജെപി നിർബന്ധിതരാകും. ബിജെപിയുടെ ഹിന്ദു–മുസ്‌ലിം രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെ വിലപോകില്ല. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം എഎപി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

വെള്ളിയാഴ്ച എഎപി തങ്ങളുടെ പുതിയ മുദ്രാവാക്യം മുന്നോട്ടുവച്ചിരുന്നു. 'കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം നന്നായി നടന്നു- കേജ്‌രിവാൾ തുടരുക' എന്ന പുതിയ മുദ്രാവാക്യവുമായാണ് 2020 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചരണത്തിന് എഎപി തുടക്കം കുറിച്ചത്.

