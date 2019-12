‘മിണ്ടാതിരിക്കണം, താടി പറിച്ചെടുക്കും’; മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ്

ലക്നൗ ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ യുപിയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ, ദ് ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിന്റെ ലേഖകനെ ലക്നൗവിലെ റസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു പൊലീസ് രണ്ടു മണിക്കൂറോളം സ്റ്റേഷനിലും പൊലീസ് പോസ്റ്റിലുമായി തടങ്കലിൽ വച്ചു. പിന്നീട് വിട്ടയച്ചു. യുപി ലേഖകൻ ഒമർ റാഷിദിനെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. സുഹൃത്തിനൊപ്പം റസ്റ്റോറന്റിലിരുന്ന് ന്യൂസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനിടെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നു.

‘ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ ഒരാളുടെ വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് നാലോ അഞ്ചോ പേർ വന്ന് സുഹൃത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് അവനെ ഒരു ജീപ്പിൽ കയറ്റി. എന്നോടും കയറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരോടൊപ്പം പോകണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചു’– ഒമർ റാഷിദ് പറഞ്ഞു.

‘അവർ ഞങ്ങളെ ഒരു മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടു. എന്റെ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിവച്ചു. സുഹൃത്തിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അക്രമവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ പ്രധാന ഗൂഢാലോചനക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെയും അക്രമവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു. കശ്മീരികൾ ഇവിടെ വന്ന് അക്രമത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചു.

ഞാൻ അവരോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എനിക്കെതിരെ തെളിവുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ജീപ്പിൽ കയറ്റി ഒരു ഔട്ട്‌ പോസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. മറ്റൊരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എനിക്കെതിരെ ധാരാളം വർഗീയ അധിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തി. എന്റെ താടി പറിച്ചെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു’– ഒമർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യുപി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലേക്കും ഡിജിപി ഒ.പി.സിങ്ങിനെയും വിളിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഒമർ റാഷിദിനെ വിട്ടയച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച ലക്നൗ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരിൽ പ്രമുഖ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായ അഭിഭാഷകൻ മുഹമ്മദ് ഷൊയിബ്, മുൻ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എസ്.ആർ.ദാരപുരി എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

‘അക്രമത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പൊലീസ് ആദ്യം പരാജയപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ അവരുടെ തെറ്റുകൾ മറയ്ക്കാൻ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരെ പിന്തുടരുന്നു. ഇത് ശരിയല്ല. ഈ ആളുകൾ എവിടെയാണെന്ന് പൊലീസ് ഞങ്ങളോട് പറയണം’– മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനും മഗ്സസെ അവാർഡ് ജേതാവുമായ സന്ദീപ് പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു.

