ന്യൂഡൽഹി ∙ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഗണിക്കാതെ ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ (എന്‍ആർസി) പ്രക്രിയകൾ ആരംഭിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞതുപോലെ രാജ്യത്തെല്ലായിടത്തും ഇതു നടപ്പാക്കും, പക്ഷേ ഇനിയാണു ജോലികൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത്. ജനങ്ങളോടു സംസാരിക്കാതെ എൻആർസി പ്രക്രിയ തുടങ്ങില്ലെന്നും നിര്‍മല പറഞ്ഞു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയും ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്ററിനെതിരെയും രാജ്യത്തു പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെയാണു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന.

ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു കണ്ടിട്ട് അദ്ഭുതം തോന്നുന്നു. പീ‍ഡനം കാരണം ഓടിവന്ന ജനങ്ങൾക്കു പൗരത്വം നൽകുന്നതിനാണു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം (സിഎഎ). 70 വർഷമായി അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ നിയമത്തിലൂടെ അവർക്കു പൗരത്വം ലഭിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്കു മാന്യമായി ജീവിക്കാം. രാജ്യത്തു നിലവിലുള്ള പൗരന്മാരെ നിയമം യാതൊരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്ററെന്നത് ഇസ്‍ലാം വിഭാഗക്കാരെ നാടു കടത്തുന്നതിന് ഉള്ളതല്ലെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി ജി.കിഷൻ റെഡ്ഡി പ്രതികരിച്ചു. പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ തയാറാക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായുള്ള തീയതിയോ പദ്ധതികളോ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എന്‍ആർസി നിയമങ്ങളുടെ കരട് തയാറായിട്ടില്ല. ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ പെട്ടെന്നു നടപ്പാകില്ല, സമയമെടുക്കും. എന്‍ആർസി രാജ്യമാകെ നടപ്പാക്കി ഇസ്‍ലാം മതവിഭാഗക്കാരെയെല്ലാം നാടുകടത്തുമെന്ന പ്രചരണം തെറ്റാണ്.

എൻആർസിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ചൂഷണം ചെയ്യാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിലെ നിയമങ്ങളെന്നും കിഷൻ റെഡ്ഡി വ്യക്തമാക്കി. എൻആർസി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ യാതൊരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കറും ഉറപ്പുനൽകി. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എൻആർസി നടപ്പാക്കാം. ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും അവരുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്നും ജാവഡേക്കർ പറഞ്ഞു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ പലയിടങ്ങളിലും നിയമത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ മാർച്ച് ബിജെപിയുടെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്.

