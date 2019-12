രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം പരിപാലിക്കുന്നവരും പൗരത്വ നിയമത്തെ എതിർക്കുന്നു: ശരദ് പവാർ

മുംബൈ ∙ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും പുരോഗതിയും പരിപാലിക്കുന്നവരെല്ലാം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ എതിർക്കുന്നുവെന്ന് എൻ‌സി‌പി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ സർക്കാർ ക്രൂരമായി അടിച്ചമർത്തുകയാണെന്ന കേൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശത്തിനു പിന്നാലെയാണ് പവാറിന്റെ പ്രസ്താവന.



‘ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും പുരോഗതിയും പരിപാലിക്കുന്നവരും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെയും ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്ററിനെയും (എൻആർസി) എതിർക്കുന്നു. പുതിയ പൗരത്വ നിയമം രാജ്യത്തിന്റെ മതപരവും സാമൂഹികവുമായ ഐക്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പാക്കിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയവർക്ക് മാത്രം ഭേദഗതി ചെയ്ത നിയമപ്രകാരം പൗരത്വം നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും ശ്രീലങ്കൻ തമിഴർക്ക് നൽകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണ് സി‌എ‌എയും എൻ‌ആർ‌സിയുമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

നിയമം കേന്ദ്ര പ്രവർ‌ത്തനമായിരിക്കാം. പക്ഷേ നടപ്പാക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഏജൻസികളാണ്. നടപ്പാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മതിയായ വിഭവങ്ങളുണ്ടോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. എൻ‌ഡി‌എ സഖ്യകക്ഷി ഭരണം നിലനിൽക്കുന്ന ബിഹാർ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇത് നടപ്പാക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതായും മഹാരാഷ്ട്രയും സമാനമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഭേദഗതി വരുത്തിയ പൗരത്വ നിയമത്തെച്ചൊല്ലി ഭരണകക്ഷിക്കെതിരെ വെള്ളിയാഴ്ച സോണിയ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തിരിയുന്നു. ‘പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം വിവേചനപരമാണ്. എൻ‌ആർ‌സി ദരിദ്രരെയും ദുർബലരെയും വേദനിപ്പിക്കും’– അവർ പറഞ്ഞു. നിയമത്തിനെതിരെ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തടയുന്നതിനെയും അവർ വിമർശിച്ചു. ‘വിയോജിപ്പുകൾ അടിച്ചമർത്താൻ ക്രൂരമായ ബലപ്രയോഗം നടത്താൻ ബിജെപി സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല’– സോണിയ പറഞ്ഞു.

