ബിനോയ് വിശ്വം കസ്റ്റഡിയിൽ; കേരളത്തിലെ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞ് കർണാടക പൊലീസ്

കാസർകോട് ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മംഗളൂരുവിൽ ബിനോയ് വിശ്വം എംപി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സിറ്റി കോർപറേഷൻ ഓഫീസിനു മുന്നിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്കു സമീപം നിരോധനാജ്‍ഞ ലംഘിച്ച് പ്രകടനം നടത്തിയതിനാണ് നടപടി. കർണാടക സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെയും 10 പ്രവർത്തകരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ ബർക്കെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കു മാറ്റി. പൊലീസ് ബലപ്രയോഗത്തിന് മുതിർന്നെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം ആരോപിച്ചു.

അതേസമയം, മംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള കേരള വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്നും അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണു കര്‍ണാടക പൊലീസ്. കര്‍ശന പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം കാറും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും കടത്തിവിടുന്നുണ്ട്. ചരക്ക് വാഹനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുളള വലിയ വാഹനങ്ങളെല്ലാം തലപ്പാടിയില്‍ തടയുന്നു. കേരളത്തില്‍നിന്നുള്ള ബസുകളും അതിര്‍ത്തിയില്‍ സര്‍വീസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ കര്‍ണാടകയില്‍നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല.

വ്യാഴാഴ്ചയുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ രണ്ടുപേര്‍ പൊലീസ് വെടിവയ്പ്പില്‍ മരിച്ചശേഷമാണ് മലയാളികള്‍ക്ക് മംഗളൂരുവില്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. ഇന്നലെ മംഗളൂരുവില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ പോയ മലയാളി മാധ്യമസംഘത്തെയും കര്‍ണാടക പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. മംഗളൂരുവില്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ ശാന്തമാണ്. കര്‍ഫ്യുവിനൊപ്പം ഉഡുപ്പി, ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലകളിൽ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് വിലക്കും തുടരുന്നു.

