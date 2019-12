240 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ ഓഹരി; പുതുവർഷം സുന്ദരമാക്കാൻ സുന്ദർ പിച്ചൈയ്ക്ക് ‘സമ്മാനം’

വാഷിങ്ടൻ ∙ ആല്‍ഫബെറ്റ്, ഗൂഗിൾ കമ്പനികളുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസർ സുന്ദർ പിച്ചൈയ്ക്ക് 240 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ മൂല്യമുള്ള സ്റ്റോക് പാക്കേജ് ലഭിക്കും. 2020ൽ രണ്ടു ദശലക്ഷം ഡോളർ വാർഷിക വരുമാനത്തിനു പുറമേയാണ് കോടികളുടെ ഓഹരികളും സുന്ദർ പിച്ചൈയ്ക്കു ലഭിക്കുക. ആൽഫബെറ്റ് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരില്‍ 90 ദശലക്ഷം ഡോളറും ലഭിക്കും.

ഗൂഗിളിന്റെ സിഇഒ ആയ സുന്ദർ പിച്ചൈ ഈ മാസമാണ് ആൽഫബെറ്റ് കമ്പനിയുടെയും തലപ്പത്തെത്തുന്നത്. കമ്പനി സഹ സ്ഥാപകർ നിലവിലെ ചുമതലകളില്‍നിന്നു പിൻവാങ്ങിയതോടെയാണ് സുന്ദർ പിച്ചൈ ആൽഫബെറ്റിന്റെയും സിഇഒ ആയത്. സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചെയ്ഞ്ച് കമ്മിഷൻ (എസ്ഇസി) കണക്കുകൾ പ്രകാരം ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ തുടങ്ങുന്ന പുതിയ വർഷത്തിൽ സുന്ദർ പിച്ചൈയുടെ വരുമാനം രണ്ടു ദശലക്ഷം ഡോളറായിരിക്കും. ആൽഫബെറ്റിന്റെയും ഗൂഗിളിന്റെയും സിഇഒ എന്ന നിലയിൽ വിപുലമാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് അധിക നേട്ടങ്ങൾകൂടി ലഭിക്കുക.

ഗൂഗിളിന്റെ സഹസ്ഥാപകരായ ലാറി പേജ്, സെര്‍ജി ബ്രിൻ എന്നിവർ ആൽഫബെറ്റ് കമ്പനിയിലെ നിലവിലെ ചുമതലകൾ ഒഴിയാൻ ഡിസംബറിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ആൽഫബെറ്റിന്റെ ബോർ‍ഡ് ഓഫ് ‍ഡയറക്ടർ അംഗങ്ങൾ, ഓഹരി ഉടമകൾ, സഹസ്ഥാപകർ എന്നീ നിലകളിൽ ഇവരുടെ ഇടപെടലുകൾ തുടരും. 2004ലാണ് സുന്ദർ പിച്ചൈ ഗൂഗിളിൽ ജോലിക്കു കയറുന്നത്. ഗൂഗിൾ ടൂൾബാറിന്റെയും ഗൂഗിൾ ക്രോമിന്റെയും രൂപീകരണത്തിലേക്ക് സ്ഥാപനത്തെ നയിച്ചത് സുന്ദർ ആയിരുന്നു.

2015 ഓഗസ്റ്റിൽ ഗൂഗിളിന്റെ സിഇഒ ആയി ചുമതലയേറ്റു. ഗൂഗിളിന്റെ പാരന്റിങ് കമ്പനിയായ ആൽഫബെറ്റിന്റെ ഡയറക്ടര്‍ ബോർഡിൽ 2017 ജൂലൈ മുതൽ അംഗമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ചെന്നൈയിൽ വളർന്ന സുന്ദർ പിച്ചൈ, ഐഐടിയിൽനിന്നാണ് എൻജിനീയറിങ് പാസായത്. സ്റ്റാൻഫോര്‍ഡ് സർവകലാശാലയില്‍നിന്ന് മാസ്റ്റേഴ്സ് ബിരുദവും വാർട്ടൻ സ്കൂളിൽനിന്ന് എംബിഎയും പാസായി.

English Summary: Sundar Pichai To Get $240 Million Stock Package, $2 Million Salary in 2020