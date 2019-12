കാട്ടുതീ സമയത്ത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം വിദേശ യാത്ര; മാപ്പു പറഞ്ഞ് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി

കാൻബെറ ∙ ന്യൂ സൗത്ത് വെയ്ൽസിലെ കാട്ടുതീ വന്‍നാശം വിതയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഓസ്ട്രേലിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട് മോറിസണ്‍ അവധിക്കാല വിനോദയാത്ര വെട്ടിച്ചുരുക്കി രാജ്യത്തു മടങ്ങിയെത്തി. കാട്ടുതീ ദുരന്തം നേരിടാനുളള ശ്രമങ്ങള്‍ക്കിെട അവധിക്കാലം ചെലവിടാന്‍ വിദേശത്ത് പോയതില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തോട് മാപ്പു പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഹവായിയിൽ ആയിരുന്ന സ്കോട് മോറിസണ്‍ ഇന്നലെയാണ് തിരിച്ചെത്തിയത്.



‘എന്റെ ജനങ്ങൾ വലിയ ആശങ്കയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സമയത്ത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ എനിക്കു അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് വാക്കു നൽകിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കാൻ ഹവായിയിലേക്കു പോയത്. പക്ഷേ, ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരനും അവന്റെ കുടുംബവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതിൽ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു.’– സ്കോട്ട് മോറിസൺ പറഞ്ഞു.



രാജ്യത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം മനസ്സിലായതു കൊണ്ടാണ് യാത്ര വെട്ടിച്ചുരുക്കി തിരികെ എത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയേറിയ സംസ്ഥാനമായ ന്യൂ സൗത്ത് വെയ്ൽസിൽ കാട്ടുതീ നിയന്ത്രണവിധേയമായിട്ടില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതല്‍ പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുകയാണ്.

English Summary: Australian prime minister apologizes for going on holiday amid wildfire emergency