നാഗ്പുർ∙ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്‌ലിം സമൂഹത്തിന് എതിരല്ല പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമമെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഈ പ്രചാരണം മുസ്‌ലിംകള്‍ തിരിച്ചറിയണം. അവര്‍ വോട്ടുയന്ത്രം മാത്രമായാണ് ജനങ്ങളെ കാണുന്നതെന്നും ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ്, നമ്മുടെ പാരമ്പര്യവും ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നു, ആരും അതിനെ തടയുന്നില്ല. ഡോ. അംബേദ്കർ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. 1947ന് മുൻപ് ഒരു അഖണ്ഡഭാരതം നിലനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ വിഭജനത്തിനു ശേഷം മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന പാക്കിസ്ഥാനെ ഒരു ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിക്കു കീഴിൽ ഇന്ത്യ മതേതര രാജ്യമായി മാറി.

പാക്കിസ്ഥാൻ ഒരു ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രമായിരിക്കെ അവിടെ താമസിക്കുന്ന 22 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യൻ, ജയിൻ, പാർസി വംശജർ എവിടെ പോകുമെന്ന ചോദ്യമുയർന്നു. പാക്കിസ്ഥാനിലേയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ പിന്തുണ ആവശ്യം വരിക അപ്പോൾ ഇന്ത്യ അവരുടെ സഹായത്തിന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഗാന്ധിജി മറുപടി നൽകിയത്.’ –ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.

ഹിന്ദു, പാഴ്സി, സിഖ്, ജൈന, ക്രിസ്ത്യന്‍ മതവിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്കു വന്നാൽ അവരെ അഭയാർഥികളായി കണക്കാക്കണമെന്ന് ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ മുസ്‌ലിംകളെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം. ബംഗ്ലദേശ്, പാക്കിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ വിടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുസ്‌ലിംകള്‍ക്ക് പോകാന്‍ ലോകത്ത് 100- 150 ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ടെന്നും നിതിന്‍ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.

‘ഹിന്ദു, പാഴ്സി, സിഖ്, ജൈന, ക്രിസ്ത്യന്‍ മതവിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്രയിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയല്ലാതെ മറ്റൊരു രാജ്യമില്ല. അവര്‍ പിന്നെ എങ്ങോട്ടുപോകും. കൊലപാതകം, ബലാത്സംഗം, സ്വത്തുക്കള്‍ അപഹരിക്കല്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പടെ നിരവധി പീഡനങ്ങളാണ് അവര്‍ നിത്യവും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. നിര്‍ബന്ധിത മതപരിവര്‍ത്തനം വരെ അവര്‍ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്.’ – ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.

English Summary : CAA not against Muslim community of India: Gadkari