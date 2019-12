‘ജയിംസ് ബോണ്ട്, തോക്ക്, സ്ത്രീകൾ...; ഗ്ലാമർ ലോകമല്ല രഹസ്യാന്വേഷണം’

പുണെ ∙ സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നു നിയുക്ത കരസേനാ മേധാവി ലഫ്. ജനറൽ മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനെ. എല്ലാവരും കരുതുന്ന പോലെ ജയിംസ് ബോണ്ട്, തോക്കുകൾ, സ്ത്രീകൾ... ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാമർ ലോകമല്ല രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടേത്.

ജോൺ ലി കാരിയുടെ ജോർജ് സ്മൈലി നോവലുകൾ പോലെയാണ്. മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ നിധിൻ ഗോഖലെ എഴുതിയ ‘ആർ.എൻ.കാവോ: ജെന്റിൽമാൻ സ്പൈമാസ്റ്റർ’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനച്ചടങ്ങിലായിരുന്നു നിയുക്ത കരസേനാ മേധാവിയുടെ വാക്കുകൾ. ഇന്ത്യയുടെ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസിയായ റിസർച്ച് ആൻഡ് അനാലിസിസ് വിങ്ങിന്റെ (റോ) ആദ്യ തലവനാണു കാവോ.

‘സൈനിക നീക്കങ്ങളും രഹസ്യാന്വേഷണവും പരസ്പരം കൈകോർത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു സൈനിക നീക്കത്തിന്റെ വിശദീകരണം ആരംഭിക്കുന്നതു തന്നെ ശത്രുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വാർത്തകൾ‍ അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ആ വാർത്തകൾ ലഭിക്കുന്നതു രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നാണ്. റോ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളിൽ നിന്നു ലഭിച്ച പിന്തുണയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക നടപടികളൊന്നും വിജയിക്കുമായിരുന്നില്ലെന്നു ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ സാധിക്കും. രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് സായുധസേനകൾ എപ്പോഴും കടപ്പെട്ടിരിക്കും.’ – നരവനെ പറഞ്ഞു.

ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും സാധാരണയായി ചിന്തിക്കുന്നത് ജയിംസ് ബോണ്ട്, തോക്കുകൾ, സ്ത്രീകൾ, ഗിറ്റാർ ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഗ്ലാമർ ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ്. എന്നാൽ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജോൺ ലീ കാരിയുടെ സ്മൈലി നോവലുകളുമായാണ് അത് ഏറെക്കുറെ അടുത്തു നിൽക്കുന്നത്. കാണാത്ത, കേൾക്കാത്ത, അജ്ഞാതമായ കാര്യങ്ങൾ, തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, ചെറിയ വിവരങ്ങളും സൂചനകളും വിശകലനം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് അത്.

ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. അതു തന്നെയാണ് ആർ.എൻ.കാവോയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകവും സംസാരിക്കുന്നത്. കാവോയുടെ വ്യക്തിത്വവും പുസ്തകത്തിന്റെ രചനാശൈലിയും ഒന്നു തന്നെയാണെന്നും നവരനെ വ്യക്തമാക്കി. 1971ലെ ബംഗ്ലദേശ് രൂപീകരണത്തിനും സിക്കിം ഇന്ത്യയോട് ചേർക്കുന്നതിനും ആർ.എൻ.കാവോ നൽകിയ സംഭാവനകൾ വിസ്മരിക്കാനാകില്ലെന്ന് റോ മുൻ സ്പെഷൻ സെക്രട്ടറി വപ്പാല ബാലചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ അധികകാലം രഹസ്യമാക്കി വയ്ക്കുന്നതിനെ വപ്പാല ബാലചന്ദ്രൻ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.

ചില രേഖകൾ പരസ്യമാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമെ ചരിത്രം കൂടുതൽ കൃത്യത ഉള്ളതാകൂ. ചോർന്ന ചില രേഖകളെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതു ചിലപ്പോൾ കൃത്യമാവണമെന്നില്ല. റഷ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കും പ്രാപ്യമാണ്. 5–6 വർഷത്തിനു ശേഷം രേഖകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിയമനിർമാണം നടത്തണമെന്നും വപ്പാല ബാലചന്ദ്രൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ ഡിജിപി ജയന്ത് ഉംറനിക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും ചടങ്ങിൽ‌ പങ്കെടുത്തു.

