പതിനാലുകാരിയെ വണ്ടിയിടിച്ചു കൊല്ലാൻ ശ്രമം; യുഎസിലെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വംശവെറി

വാഷിങ്ടൻ ∙ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 9. സ്കൂളിലേക്കു ബാസ്കറ്റ് ബോൾ മത്സരം കാണുന്നതിനു പോകുകയായിരുന്നു നതാലിയ മിറാൻഡ. റോഡരികിലെ നടപ്പാതയിലൂടെയായിരുന്നു യാത്ര. പെട്ടെന്നാണ് ഒരു എസ്‌യുവി മുരൾച്ചയോടെ നതാലിയയ്ക്കു നേരെ പാഞ്ഞുവന്നത്. ആ പതിനാലുകാരിയെ വാഹനം ഇടിച്ചിട്ടു. ബോധരഹിതയായ പെൺകുട്ടിയെ അതീവ ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ വൈകാതെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.

15 മിനിറ്റോളം ബോധമില്ലാതെ അവൾ മഞ്ഞിൽ കിടന്നു. മദ്യപിച്ചു ബോധരഹിതയായതാണെന്നായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ കരുതിയത്. തുടർന്ന് സ്കൂളിലേക്കു നിരങ്ങിനീങ്ങിയെത്തിയാണു സഹായം തേടിയത്. യുഎസിലെ അയോവയിലെ ഡെമോയിനിലായിരുന്നു സംഭവം. തുടക്കത്തിൽ അതൊരു വാഹനാപകടമാണെന്നാണു കരുതിയത്. അലക്ഷ്യമായി ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ച കയ്യബദ്ധം.

സംഭവശേഷം ഡ്രൈവർ നിക്കോൾ മേരി പൂൾ ഫ്രാങ്ക്ളിൻ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവരെ പിടികൂടി ചോദ്യംചെയ്തപ്പോഴായിരുന്നു ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം ലഭിച്ചത്. നതാലിയയെ മനഃപൂർവം വാഹനമിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നുള്ള പെൺകുട്ടിയാണു നതാലിയയെന്നു കരുതിയാണു വാഹനം ഇടിച്ചു കയറ്റിയതെന്നും അവർ പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു. യുഎസിലെ വംശവെറിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഈ ഉദാഹരണം രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിൽ വൻവാർത്തയുമായി. പൊലീസ് ചോദ്യംചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കക്കാർക്കു നേരെ ഒട്ടേറെ മോശം പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് നിക്കോൾ നടത്തിയത്.

അതിന്റെ ചുവടു പിടിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണു മെക്സിക്കനാണെന്നു കരുതിയാണു പെൺകുട്ടിയെ ഇടിച്ചിട്ടതെന്ന് അവർ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയത്. അക്കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു. നിക്കോളിന്റെ വാഹനമിടിച്ച നതാലിയ രണ്ടു ദിവസമാണ് ബോധരഹിതയായി കിടന്നത്. രക്ഷപ്പെട്ടത് അദ്ഭുതമാണെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു. സംഭവത്തെപ്പറ്റി നേരിയ ഓർമയുണ്ടെന്നും നതാലിയ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.

‘കാർ നേരെ വരുന്നത് മാത്രമേ ഓർമയുള്ളൂ. ഓർമ വരുമ്പോൾ ആശുപത്രിയിലാണ്. അനങ്ങാൻ പോലുമാകുന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വേദനയുമായാണു കിടന്നിരുന്നത്...’ നതാലിയ പറഞ്ഞു. ഇതു ചെയ്തവർ കുറ്റം ഏറ്റുപറയണമെന്നും നതാലിയ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നിക്കോളിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും വംശവെറി വെളിവാക്കുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വച്ചുപൊറുപ്പിക്കാനാകില്ലെന്നും ക്ലൈവ് പൊലീസ് മേധാവി മൈക്ക് വെനേമ പറഞ്ഞു. മെക്സിക്കനാണെന്നു കരുതിയാണു വണ്ടിയിടിപ്പിച്ചതെന്ന കുറ്റസമ്മതം ഞെട്ടിപ്പിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സംഭവം നടന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിനു ശേഷം മറ്റൊരു കേസിലാണു നിക്കോൾ അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിലേക്കു വാഹനമോടിച്ചെത്തിയ ഇവർ അവിടത്തെ ജീവനക്കാരെയും മറ്റുള്ളവരെയും വംശീയമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു. പമ്പിൽ അതിക്രമമുണ്ടാക്കിയതിന് പൊലീസ് പിടികൂടുകയും ചെയ്തു. തന്നെ ഇടിച്ച വാഹനത്തെപ്പറ്റി നതാലിയ വിശദീകരിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു കസ്റ്റഡിയിലുള്ള നിക്കോളാണു സംഭവത്തിനു പിന്നിലെന്നു പൊലീസിനു മനസ്സിലായത്. നേരത്തേ മോഷണം ഉൾപ്പെടെ പല കേസുകളിലും ഇവർ പ്രതിയായിട്ടുണ്ട്. വധശ്രമം കൂടാതെ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കുറ്റകൃത്യത്തിനും നിക്കോളിനെതിരെ കേസെടുക്കും.

English Sumamry: US Woman charged with attempted murder told police she ran over a 14-year-old girl on purpose because she thought she was Mexican