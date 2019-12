അർബൻ നക്സൽ, പാക്കിസ്ഥാൻ, പൗരത്വം..: മോദിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ എന്തെല്ലാം?

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ വികസന പദ്ധതികളിലൂന്നി പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്കു നേരെ കനത്ത വിമർശനം– ഡൽഹി രാംലീല മൈതാനിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ പ്രസംഗം ‘ഒരുവെടിക്ക് രണ്ടു പക്ഷിയെന്ന’ തന്ത്രമായിരുന്നു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികളെപ്പറ്റി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു, ഒപ്പം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്മേലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുകയും ചെയ്തു. കോൺഗ്രസും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ഗാന്ധിജിയും ത്രിവർണ പതാകയും അഭയാർഥികളും പാക്കിസ്ഥാനും പൊലീസുമെല്ലാം പ്രസംഗത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളായി. ബിജെപി രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ മോദി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ...

∙ ‘പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പരത്തുന്നവരോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഡൽഹിയില‍െ കോളനികൾ നിയമപരമാക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും മതം ചോദിച്ചോ, അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം ചോദിച്ചോ? ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ എടുത്തുകളയുകയാണു ഞാനെന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ രാജ്യം സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എന്റെ ഏതെങ്കിലും തീരുമാനത്തിൽ പക്ഷപാതിത്വം കണ്ടെത്താനാകുമോയെന്ന് ഈ നുണ പറയുന്നവരെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്...’

∙ ‘കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ ഒന്നരക്കോടിയോളം വീടുകളാണ് സർക്കാർ പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കു നിർമിച്ചു നൽകിയത്. അവരോടൊന്നും കേന്ദ്രം മതം ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് ഒട്ടേറെ പേർ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്? രാജ്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണവർ രാജ്യത്തെ മുസ്‌ലിംകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. കടലാസിന്റെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും പേരിലാണ് ഇന്നു പലരും മുസ്‌ലിംകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവർ ഓർക്കണം, കേന്ദ്രം ഒരിക്കലും പാവപ്പെട്ടവർക്കായുള്ള പദ്ധതി വിഹിതം തയാറാക്കുമ്പോൾ അത്തരം ‘കടലാസിന്റെ’ പേരു പറഞ്ഞ് ആനുകൂല്യം നൽകാതിരുന്നിട്ടില്ല...’

∙ ‘100 വർഷത്തെ പഴക്കം അവകാശപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടിയല്ല നിലകൊള്ളുന്നത്. പൊലീസുകാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമത്തെപ്പറ്റി അവര്‍ നിശബ്ദത പാലിക്കുന്നു. അതിനർഥം നിങ്ങൾ ഈ അക്രമണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നാണ്...’

∙ ‘പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന നുണകൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്കെതിരാണ് ഇതെന്നു പോലും പലരും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. നഗരങ്ങളില്‍ ജീവിക്കുന്ന ചില നക്‌സലുകൾ, അർബൻ നക്സലുകൾ, പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മുസ്‌ലിംകളെ തടങ്കൽ പാളയങ്ങളിലേക്ക് അയയ്ക്കുമെന്നാണ്. കോൺഗ്രസും ഇതേറ്റു പിടിക്കുന്നു. ഇത്തരക്കാർ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയെങ്കിലും മാനിക്കണം, ഒരിക്കലെങ്കിലും നിയമം വായിച്ചു നോക്കണം...’

∙ ‘പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നവരോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളാണു മോദിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞോളൂ, എന്റെ കോലം കത്തിച്ചോളൂ, പാവം ജനങ്ങളെ വെറുതേ വിടൂ. രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കരുത്, പാവപ്പെട്ടവരുടെ വാഹനങ്ങൾ കത്തിക്കരുത്, പാവങ്ങളുടെ കുടിലുകൾ ഇല്ലാതാക്കരുത്. സ്കൂൾ ബസുകൾ, ട്രെയിനുകൾ, സൈക്കിൾ, കടകൾ എല്ലാം അവർ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം രാജ്യത്തെ സത്യസന്ധരായ നികുതിദായകരുടെ പണം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ്. അതു നശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണെന്ന് രാജ്യത്തുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി...’‌

∙ ‘കൃത്യനിർവഹണ സമയത്ത് പൊലീസുകാർക്ക് നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പൊലീസുകാർക്കെതിരെ കല്ലെറിഞ്ഞതു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ലഭിക്കാനാണ്? സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം 33,000 പൊലീസുകാർ രാജ്യത്ത് മരണപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ സമാധാനം നിലനിർത്താനും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കുമായി പ്രവർത്തിച്ചതിനാലാണ് അവർ രക്തസാക്ഷികളായത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിസന്ധിഘട്ടം വരുമ്പോൾ പൊലീസ് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ജാതിയോ മതമോ ചോദിക്കാറില്ല. മഴയോ തണുപ്പോ കണക്കാക്കാറില്ല. നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് അവരുണ്ടാകും...’

∙‘സിഎഎയെ എതിർക്കുന്നവർ പ്രസംഗിച്ച് ഉപദേശങ്ങൾ നല്‍കുകയാണ്. പക്ഷേ അവർ സമാധാനത്തെപ്പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. അതിക്രമം തടയാൻ യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അക്രമം നടക്കുമ്പോഴും പൊലീസിനെതിരെ ആക്രമണമുണ്ടാകുമ്പോഴും ഇവർ നിശബ്ദരായിരിക്കുന്നത് രാജ്യം കാണുന്നുണ്ട്...’

∙ ‘രാജ്യത്തെ 130 കോടി ജനങ്ങൾക്കും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അതു തയാറാക്കിയത് കോൺഗ്രസിന്റെ കാലത്താണ്. അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ആരും പ്രതിഷേധിച്ചില്ല? ഞങ്ങളല്ല ബില്ലുണ്ടാക്കിയതും പാർലമെന്റിൽ കൊണ്ടുവന്നതും പ്രഖ്യാപിച്ചതും. ഞാൻ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം വിശദമായി വായിക്കണം. അതുവഴി മാത്രമേ അർബൻ നക്സലുകളും കോൺഗ്രസും തടങ്കല്‍പാളയങ്ങളെപ്പറ്റി ഉൾപ്പെടെ നടത്തുന്ന വ്യാജപ്രചാരണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനാവുകയുള്ളൂ. അഭയാര്‍ഥികൾക്കായുള്ള തടങ്കൽ പാളയം എന്നത് നുണയാണ്. അത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുന്നതാണ്...’

∙ ‘നുണകളും അസത്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. അവർ രണ്ടു തരക്കാരാണ്. ഒരുകൂട്ടരുടെ രാഷ്ട്രീയം വർഷങ്ങളായി വോട്ട്ബാങ്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. രണ്ടാം വിഭാഗക്കാർ ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നു ഗുണം പറ്റുന്നവരും. വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് പഴയ ആയുധമായ വിഭജിച്ചു ഭരിക്കുകയെന്ന നീക്കവുമായി രംഗത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്.’

∙ ‘ചില ദലിത് നേതാക്കളും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് യാതൊന്നും അറിയാതെ എടുത്തുചാടിയിട്ടുണ്ട്. അവരൊന്നു മനസ്സിലാക്കണം, പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നു വന്ന അഭയാർഥികളിലേറെയും ദലിത് വിഭാഗക്കാരാണ്. അടിമകളെപ്പോലെയായിരുന്നു അവർ പാക്കിസ്ഥാനിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാനിൽ പെൺകുട്ടികളെ മതംമാറ്റം നടത്തി നിർബന്ധിത വിവാഹത്തിനു പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യമെല്ലാം തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇതെല്ലാം അവർ ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതു കൊണ്ടു സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് ഈ ജനം പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കു വന്നത്. മതപരമായ ഇത്തരം വേട്ടയാടലുകൾ കാരണം പാക്കിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കെത്തുന്നവർക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കുകയാണ് നിയമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്...’

∙ ‘മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് പാക്കിസ്ഥാനിൽ കഴിയുന്ന സിഖുകാര്‍ക്കും പാക്കിസ്ഥാന്‍കാർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലേക്കു വരാമെന്നാണ്. 1947ൽ ഇന്ത്യ നൽകിയ ആ ഉറപ്പിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് സിഎഎ നടപ്പാക്കുന്നത്. മതപരമായ പീഡനങ്ങൾക്കിരയായി ബംഗ്ലദേശിൽ നിന്നെത്തുന്ന അഭയാര്‍ഥികളെ ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുൻ അസം മുഖ്യമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ തരുൺ ഗൊഗോയും സമാനമായ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലെത്തുന്ന സിഖുകാർക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിൽ മികച്ച സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടും കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവരെല്ലാം ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നിലപാട് മാറ്റി. അഭയാർഥി സ്നേഹമെല്ലാം പോയ്മറഞ്ഞു. ലഭിക്കാനുള്ള വോട്ടുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭയത്താലാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും നിലപാട് മാറ്റിയത്...’

∙ ‘ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി സിഎഎയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭയാർഥി വിഷയവുമായി യുഎന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഏതാനും വർഷം മുൻപ് ഇവർ തന്നെയാണ് ബംഗ്ലദേശിൽ നിന്നുള്ള അനധികൃത കടന്നുകയറ്റം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പാർലമെന്റിനു മുന്നിൽ സമരം നടത്തിയത്. അന്ന് ബംഗ്ലദേശിൽ നിന്നുള്ള യഥാർഥ അഭയാര്‍ഥികളെ സഹായിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ എന്താണു മമതയ്ക്കു സംഭവിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാണു നുണപ്രചാരണം നടത്തുന്നത്? ബംഗാളിലെ ജനങ്ങളെ ദയവു ചെയ്തു വിശ്വാസത്തിലെടുക്കൂ. അതിനെന്താണിത്ര ഭയക്കുന്നത്? ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സിഎഎയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു നിങ്ങൾ ആരെയാണു പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്ന്...’

∙ ‘രാജ്യത്തെ ചെറിയ പോക്കറ്റുകളിൽ മാത്രം അവശേഷിച്ച ഇടതുമുന്നണിയും സിഎഎയെ എതിർക്കുകയാണ്. ബംഗ്ലദേശിൽ നിന്നുള്ള മതപരമായ പീഡനമേറ്റ് ഇന്ത്യയിലേക്കു വരുന്ന അഭയാര്‍ഥികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ മുതിർന്ന ഇടതു നേതാവ് പ്രകാശ് കാരാട്ടും ഒരിക്കൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വോട്ടുബാങ്കുകളെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ അക്രമത്തിനു പിന്തുണ നൽകുകയാണ്...’

∙ ‘നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ ഒരിക്കലും വെളിച്ചത്തിലേക്കു വരില്ല. അവർ ഒരിക്കലും പൊലീസിന്റെ സഹായം തേടില്ല, ഒളിക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്യുന്നത്. തെറ്റായ വഴികളിലൂടെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം. എന്നാൽ അഭയാർഥികൾ ഒരിക്കലും അവരുടെ വ്യക്തിത്വം ഒളിപ്പിച്ചുവയ്ക്കില്ല. അവർക്കു സഹായം ആവശ്യമാണ്...’

∙ ‘ജമ്മു കശ്മീരിന് പുറത്തു നിന്നുള്ളവരെ വിവാഹം ചെയ്താൽ പെൺകുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുമെന്ന നിയമം 2004ൽ പാസാക്കിയപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം എവിടെയായിരുന്നു? അത് ഭരണഘടനയെ ദ്രോഹിക്കുന്ന വിവേചനമായിരുന്നില്ലേ? സിഎഎയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ കല്ല് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലരുടെ കയ്യിൽ ത്രിവർണ പതാക കണ്ടത് ഏറെ സന്തോഷം പകരുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു. അതു കയ്യിലുള്ളവർ അക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അതിർത്തി കടന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഭീകരതയെ ത്രിവർണ പതാകയേന്തിയവര്‍ എതിർക്കണം...’

∙ ‘പ്രതിപക്ഷം എന്തൊക്കെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയാലും നിങ്ങളുടെ ഈ എളിയ സേവകൻ എന്നും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനും സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളും. പുതുവർഷം വരികയാണ്. അടുത്ത ഒരാഴ്ചയിൽ ഡൽഹി വൃത്തിയാക്കാൻ എല്ലാവരും മുൻകയ്യെടുക്കണം. ഒരു പുതിയ, വൃത്തിയുള്ള ഡൽഹിയോടെ പുതുവർഷത്തെ നമുക്കു വരവേൽക്കാം...’

