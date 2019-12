പീഡന പരാതിയിൽ നടപടിയില്ല; ഉന്നാവിൽ സ്വയം തീകൊളുത്തിയ യുവതി മരിച്ചു

ഉന്നാവ്∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ പീഡന പരാതിയിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നാരോപിച്ച് എസ്പി ഓഫിസിനു മുന്നിൽ സ്വയം തീകൊളുത്തിയ യുവതി മരിച്ചു. ഈ മാസം 16നാണ് 23 കാരിയായ യുവതി ഉന്നാവ് എസ്പി ഓഫിസിനു മുന്നിലെത്തി തീ കൊളുത്തിയത്. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി നിരവധി തവണ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി. പിന്നീട് വിവാഹത്തിൽ നിന്നു പിൻമാറിയതോടെയാണ് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.



അവദേശ് സിങ് എന്നയാൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തെങ്കിലും പ്രതിയ്ക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചു. പ്രതിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പൊലീസ് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നാരോപിച്ചാണ് യുവതി എസ്പി ഓഫീസിലെത്തി തീ കൊളുത്തിയത്. മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തിയ ശേഷം ഓഫീസിനുള്ളിലേക്ക് നടന്നു കയറുകയായിരുന്നു.

തീ അണച്ച പൊലീസ് ഉടൻ തന്നെ യുവതിയെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് ലാല ലജ്പത് റായ് ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചു. 70 ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ യുവതി ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് മരിച്ചത്. ഇരുവരും തമ്മിൽ നിരവധി വർഷത്തെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായി ഉന്നാവ് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് വിക്രാന്ത് വീർ പറഞ്ഞു.

English summary: Unnao woman, who set herself on fire outside SP office, dies