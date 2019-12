അഗർത്തല∙ പശുക്കളെ മോഷ്ടിച്ചെന്നാരോപിച്ചു ത്രിപുരയിൽ യുവാവിനെ ആൾക്കൂട്ടം മര്‍ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. സിപാഹിജല ജില്ലയിലാണു സംഭവം. ഇരുപത്തിയൊൻപതുകാരനായ മാതിൻ മിയയാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. ഇന്ത്യ–ബംഗ്ലദേശ് അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള ഗോരുർബന്ദിലൂടെ രണ്ടു പശുക്കളുമായി പോവുകയായിരുന്നു മാതിന്‍. തുടർന്ന് ഏതാനും പ്രദേശവാസികൾ സമീപിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് സൊനമുറ സബ് ഡിവിഷനൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ സൗവിക് ഡേ പറഞ്ഞു.

മാതിനെ പിടികൂടി നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയ സംഘം, പശുവിനെ മോഷ്ടിക്കുകയാണെന്നാരോപിച്ച് അതിക്രൂരമായി മർദിച്ചു. തുടർന്ന് പൊലീസെത്തിയാണ് മെലഘർ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയത്. ചികിത്സയ്ക്കിടെ മരിക്കുകയായിരുന്നു. മകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് രണ്ടുപേർക്കെതിരെ മാതിന്റെ പിതാവ് ഷഫിഖ് മിയ പരാതി നൽകി. പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.



മാതിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പശുക്കൾ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നു മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് തപൻ ഭൗമിക് എന്നയാളും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്മേലും കേസെടുത്തു. നേരത്തെയും മാതിമിനെതിരെ പശു മോഷണത്തിനു കേസെടുത്തിരുന്നെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കേസ് അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും ഇതുവരെ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



English Summary: 29-year-old man lynched in Tripura on suspicion of cattle theft