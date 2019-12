പത്തനംതിട്ട ∙ കേരളക്കരയാകെ ഡിസംബർ 26 ന് ആകാശവിസ്മയമായ വലയസൂര്യ ഗ്രഹണം കാത്തിരിക്കവെ ഇന്നലത്തെ അയനാന്ത സൂര്യൻ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി. ഓരോ വർഷവും സൂര്യൻ ഏറ്റവും തെക്കു ഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന സമയം ദക്ഷിണ അയനാന്തവും ഏറ്റവും വടക്കായി കാണപ്പെടുന്ന സമയം ഉത്തര അയനാന്തവുമാണ്.

ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ രാമല്ലൂർ വയലിൽ വച്ച് അമച്വർവാന നിരീക്ഷകനും, ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോ ഗ്രാഫറുമായ സുരേന്ദൻ പുന്നശ്ശേരി പകർത്തിയ അയനാന്തസൂര്യന്റെ ചിത്രം. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ രാമല്ലൂർ വയലിൽ വച്ച് അമച്വർവാന നിരീക്ഷകനും, ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോ ഗ്രാഫറുമായ സുരേന്ദൻ പുന്നശ്ശേരി പകർത്തിയ അയനാന്തസൂര്യന്റെ ചിത്രം.

ഈ ദശകത്തിലെ അവസാനത്തെ അയനാന്തസൂര്യനായിരുന്നു ഇന്നലെ; അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ വർഷം ദക്ഷിണാർധ ഗോളത്തിൽഏറ്റവും കൂടിയ സൂര്യ പ്രകാശം ലഭിച്ച ദിവസവും.



