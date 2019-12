പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പാക്കാതിരിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട്: പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ

കൊച്ചി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സ്പീക്കർ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ. ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങൾ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയാൽ അത് നടപ്പാക്കാതിരിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ട്. ഇതിനുള്ള അധികാരം രാജ്യത്തെ ഫെഡറൽ സംവിധാനം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നൽകുന്നുണ്ടെന്നും സ്പീക്കർ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു. പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അടിച്ചമര്‍ത്താനാണു ബിജെപി ശ്രമമെന്ന് മന്ത്രി ഇ.പി.ജയരാജന്‍ ആരോപിച്ചു. ഇതിനെതിരെ സംയുക്ത സമരം അനിവാര്യമാണ്. രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മഹാവിപത്തിനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടണമെന്നും ജയരാജന്‍ കൊച്ചിയില്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം പൗരത്വഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും തുടരും. അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്ഘട്ടിലാണ് കോൺഗ്രസ് ധർണ. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും പങ്കെടുക്കും. ഉത്തർപ്രദേശിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ അറസ്റ്റിലായവരെ വിട്ടയക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലെ യുപി ഭവന് മുന്നിൽ വിവിധ വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധിക്കും.

അസമിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അസം ഭവന് മുന്നിലും പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ ജാമിയ മില്ലിയ സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപകർ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തും, വിദ്യാർഥികൾ ക്യാംപസിൽ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധം ഇന്നും തുടരും.

