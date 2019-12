തിരുവനന്തപുരം ∙ ഗവര്‍ണര്‍ എ.എം. ആരിഫ് ഖാനെതിരെ വീണ്ടും മുസ്‌ലിം ലീഗ്. ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഗവര്‍ണര്‍ നിറവേറ്റുന്നില്ലെന്ന് ഇ.ടി.മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍ എംപി ആരോപിച്ചു. അടുത്തമാസം 26ന് നടക്കുന്ന മനുഷ്യച്ചങ്ങലയില്‍ ലീഗ് പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും യോജിക്കാവുന്ന സമരങ്ങളില്‍ ഒന്നിച്ചുപോകണം എന്നാണ് ലീഗ് നിലപാടെന്നും ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍ പറഞ്ഞു.



എന്നാല്‍ പൗരത്വ നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുൻ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. കോൺഗ്രസിന് വിമർശിക്കാം. അവരുടെ അഭിപ്രായം മാറ്റണമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഗവർണർ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു .

English Summary: IUML against Governor again on CAA