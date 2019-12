ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ജനുവരി 15ന് മുൻപ്; സാധ്യത കുമ്മനത്തിന്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്താന്‍ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം. കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ദേശീയ നേതാക്കളായ നളിന്‍കുമാര്‍ കട്ടീലും എച്ച്.രാജയും ക്രിസ്മസിനു ശേഷം കേരളത്തിലെത്തും. മണ്ഡലങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള നേതാക്കളെ ഇന്ന് ബിജെപി ആസ്ഥാനത്തു വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി 15ന് മുൻപ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ശ്രമം

ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ വിശദ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് കേന്ദ്രനേതാക്കൾ നേതൃത്വം വഹിക്കും. ക്രിസ്മസിനുശേഷം 26, 27, 28 തീയതികളില്‍ കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള കേന്ദ്രനേതാക്കളായ നളിന്‍കുമാര്‍ കട്ടീലും എച്ച്.രാജയും സംസ്ഥാന നേതാക്കളുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് എത്തും. ജനുവരി ആദ്യവാരം ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാരെ പ്രഖ്യാപിച്ചശേഷമാകും സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ബി.എല്‍.സന്തോഷ് നേരത്തെ കേരളത്തിലെത്തി പ്രാഥമിക ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരുന്നു.

ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ മിസോറം മുൻ ഗവര്‍ണര്‍ കുമ്മനം രാജശേഖരനാണു കൂടുതല്‍ സാധ്യത. എം.ടി.രമേശിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷവും കെ.സുരേന്ദ്രനായി മുരളീധരപക്ഷവും ശക്തമായി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണ്. സമവായത്തിന് ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ആര്‍എസ്എസ് നിലപാടെടുത്തു. ഓരോ ജില്ലയിലെയും മണ്ഡലങ്ങളുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന നേതാക്കളുമായി ഇന്ന് മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ പ്രത്യേകം ചര്‍ച്ചനടത്തും.

കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്‍, ഒ.രാജഗോപാല്‍ എംഎല്‍എ, കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുക്കും. മിസോറം ഗവര്‍ണര്‍ പദവി രാജിവച്ച് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ച കുമ്മനം രാജശേഖരന് ഇപ്പോള്‍ ഔദ്യോഗിക പദവികളൊന്നുമില്ല. കുമ്മനത്തെ വീണ്ടും പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ബിജെപിയിലെയും ആര്‍എസ്എസിലെയും മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളുടെ വാദം.

English Summary: Kummanam Rajasekharan may return, New Kerala BJP chief by January