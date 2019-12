രാജ്യത്ത് റോഡ് അപകടങ്ങൾ വർധിക്കുന്നു, 2017ൽ പൊലിഞ്ഞത് 22 ലക്ഷം പേരുടെ ജീവൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ 2017ൽ ഇന്ത്യയിലെ റോഡുകളിൽ പൊലിഞ്ഞത് 22 ലക്ഷം പേരുടെ ജീവൻ. ഇതിലേറെയും യുവാക്കളാണ്. അപകടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരുക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. റോഡപകടങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവരിൽ പകുതിയിലധികവും കാൽനടയാത്രക്കാരും മോട്ടർ സൈക്കിൾ യാത്രികരുമാണ്; ആഗോള ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ. ദ് ലാൻസെറ്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ ‘ഇന്ത്യാ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഡിസീസ് ബർഡൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്’ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ.

2017 ൽ, 15 നും 39 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ മരണത്തിന്റെ പ്രധാനകാരണം റോഡ് അപകടത്തിലുണ്ടായ പരുക്കാണ്. 2017 ൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന 2,19,000 റോഡപകട മരണങ്ങളിൽ 77% പുരുഷന്മാരാണെന്നും പഠനം പറയുന്നു. സ്ത്രീകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മൂന്നിരട്ടിയാണിത്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ പുരുഷന്മാർക്കിടയിലെ റോഡപകട മരണ നിരക്ക് 3 മടങ്ങ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പഞ്ചാബ്, തമിഴ്‌നാട്, ജമ്മു കശ്മീർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, മണിപ്പുർ, ജാർഖണ്ഡ്, പഞ്ചാബ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡപകട മരണങ്ങൾ നടന്നത്.

ആഗോള ശരാശരിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റു മരിക്കുന്ന മോട്ടർസൈക്കിൾ യാത്രിക്കാരുടെയും സൈക്കിൾ യാത്രികരുടെയും മരണനിരക്ക് ഇന്ത്യയിൽ 33% കൂടുതലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ പ്രായമായ കാൽനടയാത്രക്കാർക്കിടയിലും റോഡപകട മരണങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. മാത്രമല്ല, വികസിത സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അവികസിത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റോഡപകടങ്ങളിൽ പരുക്കേറ്റുള്ള മരണ നിരക്ക് താരതമ്യേന കൂടുതലാണ്. 1990 മുതൽ 2017 വരെ വികസിത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ നിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞുവെങ്കിലും അവികസിത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല.

ഇന്ത്യയിൽ റോഡപകടത്തെത്തുടർന്ന് മരണമടഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം വളരെ ഉയർന്നതാണെന്ന് ആരോഗ്യ ഗവേഷണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി പ്രഫ. ബൽറാം ഭാർഗവ് ‍‍‍പറഞ്ഞു. ‘പഠനത്തിലെ റോഡപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ കണ്ടെത്തലുകൾ ഫലപ്രദമായ റോഡ് സുരക്ഷ മാനേജ്മെന്റിനെ സഹായിക്കും. റോഡപകട മരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് എല്ലാ തലങ്ങളിലും ശ്രമിക്കണം’– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘2017 ൽ റോഡപകടങ്ങൾ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ 2.2 ലക്ഷം മരണങ്ങളുണ്ടായി. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നഗരവൽക്കരണവും ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും വാഹന സാന്ദ്രതയിലും ഗണ്യമായ വർധനവിന് കാരണമായി. പക്ഷേ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഗതാഗത നിയമ പാലനവും അതിനൊപ്പമെത്തുന്നില്ല. തൽഫലമായി റോഡപകട മരണങ്ങൾ വർധിക്കുന്നു’– പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൊഫ. രാഖി ദണ്ടോണ പറഞ്ഞു.

