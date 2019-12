പൗരത്വനിയമം:രാഷ്ട്രപതിയുടെ ചടങ്ങിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി;മെഡൽ നിരാകരിച്ച് റാങ്ക് ജേതാവ്

പോണ്ടിച്ചേരി∙ സർവകലാശാലയിൽ രാഷ്ട്രപതി പങ്കെടുത്ത ബിരുദദാനച്ചടങ്ങിനിടെ റാങ്ക് ജേതാവിനെ ഹാളിനു പുറത്താക്കിയതായി ആരോപണം. എംഎ മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ സ്വർണ മെഡൽ ജേതാവും മലയാളിയുമായ റബീഹ അബ്ദുൽ റഹീമിനെയാണു രാഷ്ട്രപതിയെത്തുന്നതിനു മിനിറ്റുകൾക്കു മുൻപ് എസ്പിജി ഭടന്മാരെത്തി പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയത്.

സർവകലാശാല ക്യാംപസിൽ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ബിരുദധാനം. ജവാഹർ ലാൽ നെഹ്‌റു ഓഡിറ്റോറിയത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങ്. ഹാളിലിരിക്കുകയായിരുന്ന റബീഹയോട് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുറത്തേക്കു പോകാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഹിജാബ് ധരിച്ചതുകൊണ്ടാണു പുറത്തുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തന്നോട് ആരും ഹിജാബ് നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് റബീഹ വ്യക്തമാക്കി. അത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യം ആരും ഉന്നയിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ പുറത്താക്കിയതെന്നും ആരും പറഞ്ഞില്ല– റബീഹ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.

ഏതാനും വിദ്യാർഥികൾക്കു മാത്രം മെഡൽ സമ്മാനിച്ച് രാഷ്ട്രപതി തിരികെ പോയതിനു ശേഷമാണ് റബീഹയെ പിന്നീട് ഹാളിലേക്കു കടത്തിവിട്ടത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് റബീഹ സ്വർണ മെഡൽ വാങ്ങിയില്ല. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വീകരിച്ചു. തന്നെ ഹാളിൽ നിന്നു പുറത്താക്കിയതിലുള്ള പ്രതിഷേധം ചടങ്ങിനിടെ വൈസ് ചാൻസിലറെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ വിഡിയോയും റബീഹ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചു.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനും എൻആർസിക്കും എതിരെ പോരാടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് സ്വര്‍ണമെഡൽ നിരാകരിച്ചതെന്ന് റബീഹ വ്യക്തമാക്കി.

