പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പരസ്യങ്ങൾ നിർത്തണം; മമതയോട് ഹൈക്കോടതി

കൊൽക്കത്ത ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്ററും ബംഗാളിൽ നടപ്പാക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞുള്ള എല്ലാ പരസ്യങ്ങളും പിൻവലിക്കണമെന്ന് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയോട് കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി. പൗരത്വ നിയമത്തിനും എൻ‌ആർ‌സിക്കും എതിരെ പരസ്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ബംഗാൾ സർക്കാരിനെതിരെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ടി.ബി.എൻ. രാധാകൃഷ്ണനും ജസ്റ്റിസ് രാധാകൃഷ്ണനും അടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്.



പൗരത്വ നിയമവും എൻആർസിയും സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഈ വർഷം ആദ്യം അസമിൽ കൊണ്ടുവന്ന എൻആർസി രാജ്യമെമ്പാടും നടപ്പാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ പരസ്യങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ബംഗാൾ സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ കിഷോർ ദത്ത പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ബംഗാൾ പൊലീസിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പരസ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരുടെ വാദം. ജനുവരി ഒന്‍പതിന് കോടതി ഇതിൽ വാദം കേൾക്കും.

English Summary: 'Stop Ads That Say NRC Won't Be Implemented': Court To Bengal Government