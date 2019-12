നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കാർഷിക വായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളിയില്ല?: ബിജെപിയോട് ശിവസേന

മുംബൈ ∙ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വരെ കാർഷിക വായ്പ എഴുതിത്തള്ളുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ, ബിജെപി അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അതു ചെയ്തില്ലെന്ന ചോദ്യവുമായി ശിവസേന. മുഖപത്രമായ ‘സാമ്ന’യിലാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ശിവസേന രംഗത്തെത്തിയത്. വൈകാരിക രാഷ്ട്രീയം കളിച്ച് പൗരന്മാരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയാണെന്നും കർഷകരുടെ താൽപര്യാർഥം തീരുമാനമെടുക്കാൻ ധൈര്യം വേണമെന്നും ബിജെപിയുടെ പേരെടുത്തു പറയാതെ പത്രത്തിൽ പറയുന്നു.



കർഷകർക്ക് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വരെയുളള വായ്പ എഴുതിത്തള്ളുന്നതായി മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ ശനിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. നാഗ്പുരിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ നിയമസഭയിൽ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ വായ്പ മുഴുവൻ എഴുതിത്തള്ളണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചു.

പൗരത്വ നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യം കത്തുന്ന സമയത്താണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് സേനാ മുഖപത്രം പറയുന്നു. വൈകാരിക രാഷ്ട്രീയം കളിച്ച് ആളുകളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ കർഷകരുടെ താൽപര്യാർഥം തീരുമാനമെടുക്കാൻ ധൈര്യം വേണം. കർഷകരുടെ കടങ്ങൾ പൂർണമായും എഴുതിത്തള്ളാനുള്ള പുതിയ സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിന്റെ ആദ്യ പടിയാണിതെന്നും പത്രം പറയുന്നു. ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കഴിഞ്ഞ ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ശിവസേനാ പ്രസിഡന്റ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ തന്നെയാണ് സമ്പൂർണ കാർഷിക വായ്പ എഴുതിത്തള്ളണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.

‘ഫഡ്‌നാവിസ് സർക്കാരിന് വായ്പ പൂർണമായി എഴുതിത്തള്ളാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് ചെയ്തില്ല. രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ കർഷകരുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ നിങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച്, മുഴുവൻ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളൽ നീട്ടിവച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു ചോദിക്കുന്നു. അഞ്ചു വർഷം നിങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അധികാരത്തിലിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അതു ചെയ്യാതിരുന്നത്? ആദ്യം അതിന് ഉത്തരം പറയുക.

ശിവസേന കർഷകരുടെ ദുരിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. കർഷകർക്ക് വായ്പ എഴുതിത്തള്ളുന്നതും ദരിദ്രർക്ക് 10 രൂപയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതും നിർണായകമാണ്. കർഷകർക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളൽ പ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം ബിജെപിക്ക് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. കർഷകരുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഭാഗമാകുക’– പത്രം പറയുന്നു.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ പരാമർശിച്ച്, ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു ഹിന്ദുവാകുന്നത് കുറ്റകരമാണോയെന്നും പത്രത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭൂരിപക്ഷം കർഷകരും ഹിന്ദുക്കളാണെന്നും അവർ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുകയാണെന്നും പത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

