കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈലിൽ യുവതികൾക്ക്; 72കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

ചെന്നൈ∙ കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ കംപ്യൂട്ടറിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന യുവതികൾക്കു മൊബൈൽ ഫോണിൽ അയച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്ത 72കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. ചെന്നൈ ചൂളൈമേട് സ്വദേശി മോഹൻകുമാർ ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ഇയാളുടെ ഐപാഡിൽ കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങളുടെ ശേഖരം കണ്ടെത്തിയതായി തൗസന്റ് ലൈറ്റ്സ് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീട്ടിൽ താമസിച്ച ഡാർജിലിങ് സ്വദേശിനികളായ കോളജ് വിദ്യാർഥിനികൾ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ്.

കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈലിൽ അയച്ചു നൽകിയ ശേഷം അതു കാണാൻ ഇയാൾ നിർബന്ധിച്ചതായും അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയതായും വിദ്യാർഥിനികൾ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ തമിഴ്നാട് മുന്നിലാണെന്നും ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും കാണിച്ചു കേന്ദ്രസർക്കാർ തമിഴ്നാടിനു കത്തയച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നവരുടെ പട്ടികയും സംസ്ഥാനത്തിനു കൈമാറി.



ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ ക്രിസ്റ്റഫർ എന്നയാളെ ഈയിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ മോശം ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച മൂവായിരത്തിലധികം േപരുടെ പട്ടിക കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തിനു കൈമാറിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇത്തരക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചതായും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പുകൾ നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും തമിഴ്നാട് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



