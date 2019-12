ന്യൂഡൽഹി∙ ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റര്‍ ഉടന്‍ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് സൂചന. ധൃതി പിടിച്ച് എന്‍ആര്‍സി നടപ്പാക്കും എന്ന പ്രതീതി ഒഴിവാക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമം. എന്‍ആര്‍സി രാജ്യമാകെ നടപ്പാക്കുമെന്ന അമിത് ഷായുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ തിരുത്തിപ്പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ തെളിവായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ അമിത് ഷാ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഡല്‍ഹി രാംലീല മൈതാനത്തെ റാലിയില്‍ മോദി തിരുത്തിയത്.



എന്‍ആര്‍സിയെക്കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കള്ളമാണെന്നും ഇത്തരമൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് മോദിപറഞ്ഞത്. എന്‍ഡിഎ ഘടകകക്ഷികളിലും ബിജെപിക്കുള്ളിലും ഉയരുന്ന എതിര്‍പ്പാണ് ഇതിന് കാരണം. പാര്‍ട്ടിയില്‍ കാര്യമായ ചര്‍ച്ചയില്ലാതെയാണ് വലിയ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നതെന്ന വിമര്‍ശനവും ശക്തമാണ്. അസമില്‍ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച എന്‍ആര്‍സി രാജ്യവ്യാപകമാക്കും എന്ന പ്രഖ്യാപനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ശരിയായില്ലെന്നാണ് പാര്‍ട്ടി വിലയിരുത്തല്‍.

English Summary: BJP intent to put NRC issue on hold for now