ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്ററുമായി കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട്, എതിർത്ത് കേരളവും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ (എൻ‌പി‌ആർ) പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശത്തിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. ഇതിനായി 8,500 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പുതുക്കൽ നടപടികൾ ഏപ്രില്‍ മുതൽ ആരംഭിക്കും. സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 2011 ന്റെ ഭവന ലിസ്റ്റിങ് ഘട്ടത്തിനൊപ്പം 2020 ൽ എൻ‌പി‌ആർ പുതുക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. വീടുതോറുമുള്ള സർവേ നടത്തി 2015 ൽ വിവരങ്ങൾ പുതുക്കിയിരുന്നു. പുതുക്കിയ വിവരങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷനും പൂർത്തിയായി. ഇതിന്റെ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം ഓഗസ്റ്റിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു.



2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അസം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും സെൻസസ് 2021 ന്റെ ഭവന ലിസ്റ്റിങ് ഘട്ടത്തിനൊപ്പം ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്ററും പുതുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് സെൻസസ് കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചു.

∙ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ അഥവാ എൻ‌പി‌ആർ

രാജ്യത്തു താമസിക്കുന്ന പൗരന്മാരുടെ പട്ടികയാണ് എൻ‌പി‌ആർ. കഴിഞ്ഞ ആറു മാസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഒരു പ്രദേശത്ത് താമസിച്ച വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആറു മാസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൻ‌പി‌ആർ നിർവചിക്കപ്പെടുന്നത്.

പൗരത്വ നിയമം 1955, 2003ലെ പൗരത്വ (പൗരന്മാരുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ, ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്) ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പ്രകാരം പ്രാദേശിക, (ഗ്രാമം / ഉപനഗരം), ഉപജില്ല, ജില്ല, സംസ്ഥാന, ദേശീയ തലങ്ങളിൽ എൻ‌പി‌ആർ തയാറാക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ താമസക്കാരനും എൻ‌പി‌ആറിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. രാജ്യത്തെ ഓരോ സാധാരണ താമസക്കാരന്റെയും സമഗ്രമായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് എൻ‌പി‌ആറിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിൽ ഡെമോഗ്രാഫിക്, ബയോമെട്രിക് വിശദാംശങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കും.

∙ എതിർത്ത് കേരളവും ബംഗാളും പഞ്ചാബും

ജനസംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എൻ‌പി‌ആർ, ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്റർ (എൻ‌ആർ‌സി) രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യപടിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. നടപടികളെ കേരളവും ബംഗാളും പഞ്ചാബും എതിർത്തിരുന്നു.

2019 ലെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എൻ‌പി‌ആർ പുതുക്കാനുള്ള നടപടിയുമായി സഹകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഓഫിസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

എൻ‌പി‌ആർ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ബംഗാൾ സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ നടപടിയില്ലാതെ എൻ‌ആർ‌പിയെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രവർത്തനവും ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്നും ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി പറഞ്ഞിരുന്നു. പഞ്ചാബും നടപടിയെ എതിർക്കുന്നു.

