ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ്: അംഗീകാരമായി; പ്രഖ്യാപനം ഇന്നുണ്ടായേക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസിന് (സിഡിഎസ്) സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിന്മേലുള്ള മന്ത്രിസഭാ സമിതി അംഗീകാരം നൽകി. ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ അടങ്ങിയ സമിതിയാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്. സിഡിഎസിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പീന്നീട് വീശദീകരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആരാണെന്ന് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായേക്കും. കര, നാവിക, വ്യോമ സേനകൾക്കു മേൽ ഒരു സംയുക്തമേധാവി എന്നതാണ് ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസു കൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്.



ഫോർ സ്റ്റാർ പദവിയിലിരിക്കുന്ന കര, നാവിക, വ്യോമ സേനാ മേധാവികളിൽ ഒരാളാകും ചീഫ് ഡിഫൻസ് ഓഫിസറായി വരികയെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ പറഞ്ഞു. സംയുക്ത മേധാവിക്കും ഫോർ സ്റ്റാർ റാങ്കാകും നൽകുക. നിലവിൽ മൂന്നു സേനാ മേധാവികളും – കരസേനയ്ക്ക് ജനറൽ, നാവികസേനയ്ക്ക് അഡ്മിറൽ, വ്യോമസേനയ്ക്ക് എയർ ചീഫ് മാർഷൽ – ഫോർ സ്റ്റാർ ഓഫിസർമാരാണ്. അവരുടെ കാറിന്റെ നമ്പർപ്ലേറ്റിനു മുകളിലും യൂണിഫോം കോളറിന്റെ അറ്റത്തും നാലു നക്ഷത്രങ്ങൾ വീതമുണ്ടാവും.

കരസേനാ മേധാവി ബിപിൻ റാവത്താകും ആദ്യ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസായി സ്ഥാനമേൽക്കുകയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സംയുക്ത സേനാ മേധാവിയുടെ സേവന കാലാവധി 64 വയസ്സ് വരെയായിരിക്കും. പദവിയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ‌, നിലവിൽ 61 വയസ്സുള്ള ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിന്റെ കാലാവധി 3 വർഷം കൂടി നീട്ടും. ബിപിൻ റാവത്തിനു കാലാവധി നീട്ടിനൽകാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രമമാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്.

1999 ലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിനു ശേഷം രൂപം കൊണ്ട സമിതിയാണ് മൂന്നു സെനിക വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരു സംയുക്ത മേധാവിയെന്ന ചിന്ത ആദ്യമായി മുന്നോട്ടുവച്ചത്. പാക്കിസ്ഥാൻ സെനികർ കാർഗിലിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി താവളമുറപ്പിച്ചതിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ പഠിക്കാനായി രൂപം കൊടുത്ത സമിതിയായിരുന്നു ഇത്.

73 ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തില്‍ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവേ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് സംയുക്ത മേധവിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ‘സേന രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ്. സേനകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രധാന തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ചീഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് - സിഡിഎസ് ഉണ്ടാകും. ഇത് സേനകളെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കും’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിൽ പ്രതിരോധമന്ത്രിയായിരുന്ന മനോഹർ പരീക്കറും ഈ ആശയത്തെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ചിരുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലെ അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങൾക്കും നിലവിൽ സിഡിഎസ് പദവി ഉണ്ട്.

