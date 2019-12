നിലപാട് സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ; സമരവുമായി മുന്നോട്ട്: ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം സംബന്ധിച്ച യുഡിഎഫ് നിലപാട് 29 നു നടക്കുന്ന സര്‍വകക്ഷിയോഗത്തില്‍ പറയുമെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ യുഡിഎഫ് സ്വന്തം രീതിയിൽ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകും. സമരത്തിന്റെ പേരിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനുമായി ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച യോഗം ചേരുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചു.

കെ. കരുണാകരൻ ചരമവാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങിൽ ഗവര്‍ണറെ ഒഴിവാക്കിയത് പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം മാനിച്ചാണ്. ഗവര്‍ണര്‍ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന വികാരം കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരിലുണ്ടായി. ഗവർണർ രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല. പൗരത്വ നിയമത്തെ ഗവര്‍ണര്‍ ഇത്ര വാശിയോടെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി.

English Summary: Government Calls All Party Meeting In Protest Against Citizenship Amendment Act